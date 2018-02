Un tunnel pour rejoindre à pied le Parlement wallon depuis le parking sous-terrain… Est-ce vraiment utile ?

Hier a été présenté le projet d’extension du Parlement wallon à Namur. En plus des 10 millions d’euros pour les travaux du bâtiment, des élus rêvent de dépenser une somme supplémentaire pour creuser un tunnel pour rejoindre à pied le Parlement depuis le parking sous-terrain… Qui se trouve à 20m de distance… Est-ce vraiment bien utile ?

Frédéric Janssens, le greffier du Parlement wallon : "La distance de vingt mètres, je ne sais pas comment elle a été calculée mais je vous invite à venir visiter le Parlement et vous verrez que cette information n'est pas exacte mais peu importe... La considération qui prédomine suffisamment des considérations de mobilité, quoi qu'on en dise est de sécurité. Le Parlement de Wallonie est inclus au sein d'une zone neutre, obtenue l'année passée, et dans ce cadre-là, il y a des mesures qui s'imposent. La construction de ce tunnel s'inscrit très strictement dans ce domaine-là."

Pourtant, tous les élus ne sont pas d'accord avec la construction de ce tunnel, comme par exemple l'Ecolo Stéphane Hazée, qui trouve cette idée insensée et qui propose aux élus de faire comme chaque citoyen : emprunter le trottoir et le passage pour piéton entre le parking et le Parlement. À ce style de déclarations, Frédéric Janssens répond : "Je n'ai pas à commenter les déclarations des parlementaires. Je veux simplement dire que quand il y a des manifestations, quand il faut activer la zone neutre, je pense que l'ensemble des parlementaires sont soucieux qu'ils puissent exercer leurs prérogatives conformément à ce que la Constitution prévoit c'est-à-dire en toute indépendance et hors pression de manifestation."

Quant au financement de ce tunnel, il n'est pas encore connu poursuite le greffier du Parlement wallon : "Le budget de 10 millions est celui qui est prévu pour la maison parlementaire. Les travaux du tunnel sont pour l'instant à l'étude. Je voudrais rappeler que la Ville de Namur a décidé de construire un parking sous-terrain sous le Grognon et que le Parlement de Wallonie, en raison de son implantation historique, n'a jamais disposé de parking. Actuellement, nous louons des places de parking mais nous avons voulu rationaliser la situation et tenir compte des impératifs de sécurité en louant, à l'avenir, des places dans ce parking et en construisant une jonction piétonne. Et le cahier spécial des charges du marché qui était lancé par la Ville de Namur à l'époque prévoit expressément que le concessionnaire du parking fournira à sa charge l'ouverture du passage d'accès entre le parking et la jonction fonctionnelle." Le financement sera donc réparti entre le concessionnaire du parking et le Parlement.

Enfin, Frédéric Janssens répond à notre question et conclut que ce tunnel est bel et bien nécessaire : "Tous les parlements de ce pays disposent d'un parking réservé, la plupart ont un parking sous-terrain et donc forcément, une jonction entre ce parking et les bâtiments parlementaires pour les mêmes raisons que j'ai évoquées qui sont des raisons de sécurité. Dans le courant de l'année 2018, nous statuerons sur les aspects pratiques pour celui du Parlement wallon."