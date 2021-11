Un test en plus du Covid Safe Ticket, êtes-vous partant ?

Pour certaines activités, un test pourrait être réclamé en plus du Covid Safe Ticket. Depuis quelques heures, plusieurs pistes sont sur la table pour freiner la propagation du Covid dans le pays. Le Comité de concertation prévu vendredi a d’ailleurs été avancé à demain où l’enjeu sera de trouver les bonnes mesures face à la situation actuelle. Parmi les pistes, réclamer un test en plus du Covid Safe ticket pour accéder à certains endroits et événements. Un test en plus du Covid Safe Ticket, vous êtes partant ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Obligation vaccinale"

Michel, un auditeur originaire de Chimay, est intervenu à ce sujet sur notre antenne :"On voit bien que le vaccin fait effet lorsqu'on compare le nombre de personnes vaccinées et non vaccinées dans les cliniques. Je pense qu’à un moment, il faut dire les choses comme elles sont : si tout le monde se faisait vacciner, il n’y aurait quasi plus de cas aux soins intensifs. La première mesure à prendre l'obligation vaccinale : il faut donner 2-3 mois aux non vaccinés pour se faire vacciner."

"Un test pour stopper la circulation du virus"

Depuis Bruxelles, Jacques partage son avis : "Si on veut stopper la circulation du virus, il faut faire un test en plus du vaccin car la vaccination ne protège pas contre la contamination. Mais on peut aussi vouloir une immunité collective avec la vaccination et pas de test. Je me suis rendu à des funérailles en octobre avec plus de 50 personnes. La semaine suivante, il y avait 24 cas positifs au Covid. Tous étaient vaccinées et ont eu des symptômes légers, je pense que c'est grâce au vaccin. Cela peut fonctionner sans test, il faut juste suffisamment de personnes vaccinées."

"Le CST ne suffit pas"

Le débat se termine à Enghien avec Christelle : "Hors de question. Ils cherchent à tuer le pays, l'Horeca, les mouvements culturels etc. La seule solution est d'imposer le masque partout, le Covid Safe Ticket ne suffit pas. Il y a 15 jours, des amis sont allés dans un parc d'attraction pour Halloween, personne ne portait le masque car c'était en extérieur et qu'il fallait présenter le CST."