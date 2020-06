Un sac "Please, I can't breathe" fait polémique: "Vraiment choquant" d'après Dominique d'Enghien

Selon Dominique, pub ou pas, l'idée est mal venue : "Ce projet a été mal présenté et mal formulé. Je pense qu'ils voulaient juste se faire de la publicité, du moins, on peut leur laisser le bénéfice du doute... Maintenant, l'erreur est faite et forcément, elle fait parler d'elle et ça fait la Une des journaux, fallait s'y attendre. Et personnellement, ça ne me plaît pas du tout cette façon de faire."

Dominique , une auditrice originaire d' Enghien , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne comprends pas l'idée à part si le but est de se faire de la publicité en choquant l'opinion publique ! C'est une grosse erreur et c'est vraiment choquant ! Bien sûr, ça peut être une erreur mais déjà l'idée n'est pas la meilleure et encore moins le fait de proposer de reverser un euro par sac à une association, alors autant verser l’entièreté des bénéfices, ça aurait peut-être aider à comprendre et ça n'aurait pas vraiment été du business."

Du côté de Molenbeek , Tonia est du même avis : "Je ne comprends pas du tout ce genre d'idée, je trouve ça d'un mauvais goût pas possible ! Même si on sait qu'il y aura toujours des requins pour faire du profit sur le dos des victimes et c'est vraiment malheureux. Et cette proposition de reverser un euro à une association mais laquelle ? Rien n'est dit ! C'est très vague... Mais même s'il y avait plus d'infos, je n'accepterais pas cette idée ! C'est vraiment profiter du malheur d'une famille, d'un peuple, pour se faire de l'argent et c'est totalement incompréhensible et de mauvais goût. Après, chacun est libre de l'acheter ou non et personnellement je ne l’achèterais pas."

"Je comprends la démarche de cette marque"

Enfin direction Rebecq, dans le Brabant wallon, où David, lui, défend la cause de cette marque: "Je comprends la démarche de cette marque ; je suis un de leurs clients... C'est une nouvelle marque belge, née pendant le confinement, dont le but initial était de reprendre les phrases farfelues de nos politiciens et ce qui m'avait plu est qu'une partie des bénéfices était reversée à une association qui me tient à cœur. Et puis, il y a eu ce sac mais ils se sont excusés depuis lors et ça m'a touché parce que l'erreur est humaine... Ils ont sûrement fait ça dans la précipitation, ce ne sont pas des requins, il faut voir un peu plus loin et ne pas en faire tout un débat!"

Moi, ce qui me choque le plus, ce sont les gens qui font des masques avec le logo de leur marque dessus, ça c'est choquant!

Pour David, il y a bien plus choquant que ce sac : "Moi, ce qui me choque le plus, ce sont les gens qui font des masques avec le logo de leur marque dessus, ça c'est choquant! Je comprends que la phrase choque et je n'aurais jamais acheté ce sac... Mais ça reste une erreur et rien d'autre ! J'espère que ce sac ne va pas salir leur image parce que ce serait vraiment dommage, le projet de départ était super chouette..."

