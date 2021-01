Un retour en urgence à l’école à 100% : est-ce le bon moment ?

"Il est urgent de faire revenir tous les élèves à 100% en classe", ce sont les mots d’une députée CDH ce matin dans La Libre Belgique. Elle explique que le mal-être des élèves est perceptible, que le décrochage augmente et qu’en plus le temps d’écran impacte leur santé. Elle insiste sur le fait d’être prudent et le besoin peut être nécessaire d’adapter les mesures par la suite mais qu’après avoir préservé les aînés, il faut un plan Covid pour la jeunesse.

Au moment où la Flandre annonce une semaine de cours à 100% à distance avant les vacances de Carnaval, est-il temps pour vos enfants de retourner à l’école ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Ma fille est épanouie"

Johanna, une auditrice originaire de Tubize, dans la province du Brabant wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ma fille a 14 ans et va deux jours par semaine à l’école. Quand on parle d'un retour en présentiel tous les jours, elle est révoltée et me dit qu'on veut les tuer et qu'elle ne veut pas y retourner. En y allant déjà deux fois par semaine, c'est le stress pour toute la famille : on a peur qu'elle revienne avec le virus car les distances ne sont pas respectées et qu'ils ne sont pas assez vigilants dans les classes." Les cours à distance se passent bien "Depuis que ses cours sont donnés à distance, ma fille est vraiment épanouie. Elle a de bonnes notes et elle préfère avoir cours de cette façon. Pareil pour les autres étudiants dans sa classe, ça ne s'est jamais aussi bien passé et ils ne souhaitent pas rentrer à l'école à 100%."

"Les enfants subissent les conséquences de la crise"

À Charleroi, Thierry n'est pas du même avis : "J'ai un fils de 17 ans. Il y a quelques jours, il m'a dit : "Papa, si après les vacances de Carnaval, c’est encore en distanciel, je n'assisterais plus aux cours." Contrairement à ce que la ministre de l'Enseignement dit, les cours à distance ne se passent pas bien. Je ne nie pas la pandémie mais j’ai l’impression que depuis le début, les politiques se moquent de nos enfants : on ne se préoccupe pas d’eux, on ne réfléchit pas aux conséquences que ça peut avoir sur leur scolarité et même sur leurs choix de vie. Mon fils est en rhéto, il réfléchit à son futur et envisage de faire l'École Royale Militaire. Il devait visiter l’école au mois de décembre mais ça a été annulé. On n’aurait jamais dû empêcher les enfants d’aller à l’école depuis le début, les enfants subissent les conséquences de cette crise sanitaire."

"Attendre pour prendre une décision"

Enfin, Honoré conclut le débat : "Il ne faut pas que les enfants retournent à l'école et surtout pas maintenant avec toutes les variantes du virus qui se propagent en Belgique. Je pense qu'il faudrait au moins attendre le mois de mars pour faire le point sur la situation et prendre une décision sur les retours à l'école."

