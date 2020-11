Un professeur suspendu après avoir montré une caricature de Mahomet

"Dans ce cas, il faut aussi supprimer le cours d'éducation sexuelle !"

Huguette, une auditrice originaire de la commune de Watermael-Boitsfort est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je crois que depuis des années, on donne des cours d’éducation sexuelle à certains enfants dans certaines écoles. Mais alors, si on commence comme ça, on doit enlever ça aussi. Si c’est obscène de montrer le corps humain alors, on doit tout supprimer! Ici, on parle d’une image obscène alors que l'on voit des seins dans le cours d’éducation sexuelle... On ne peut pas suspendre ce professeur parce qu’il a montré de telles images !"