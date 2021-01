Un nouveau dispositif pour lutter contre le sexisme en rue

Ils lui ont demandé pourquoi elle n’avait pas peur, elle a répondu qu’ils n’allaient rien lui faire. Elle avait raison, ils ne lui ont rien fait et ils sont partis. Si elle n’avait pas agi ainsi, si elle s’était énervée, la situation se serait aggravée. Je pense qu’il faut prendre les remarques sexistes en rigolant. Il y a évidemment des cas exceptionnels où le rire n’est pas la réponse, mais si tout le monde s’énerve, les harceleurs vont être encore plus agressifs. Pour moi, les deux parties, victime et agresseur, ont un rôle à jouer et doivent s’éduquer."

Pour conclure le débat, Jacqueline de Bruxelles nous explique qu’il s’agit d’une question d’éducation : "Ce qui compte, c’est l’attitude et le savoir-vivre. Il faut apprendre à se comporter correctement en société et à ne pas offusquer les autres. En ce qui me concerne, j’ai 77 ans et quand j’étais jeune, j’avais un cours de maintien et de politesse. Nous n’avions pas de souci, et pourtant à cette époque on ne pouvait pas porter de pantalons. On dit habituellement que ce sont les filles qui se comportent mal, je ne le pense pas mais il n’y a qu’une solution : éduquer. On peut régler ce problème avec un cours pour que les filles et les garçons se respectent. Savoir se tenir et être correcte, homme et femme, en société. La tenue vestimentaire n’a pas d’importance."

