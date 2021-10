Un médecin doit faire le tri en fonction du statut vaccinal ?

Alexandre de Merchtem est intervenu à ce sujet sur notre antenne : " Je trouve scandaleux qu’un médecin refuse de soigner des personnes sur base de critères plus ou moins subjectifs. Tout médecin en Belgique, qui termine ses études, prête le serment d’Hippocrate une fois qu’il s’inscrit à l’ordre des médecins. Le serment dit, entre-autres, " au moment où je deviens membre de la profession médicale, je m’engage à œuvrer de mon mieux pour une médecine de qualité, au service des personnes et de la société ". On ne fait pas de distinction entre les différentes personnes de la société, ni entre les classes sociales. Le serment dit aussi " J’exercerai la médecine avec conscience et application. Au service de mes patients, je favoriserai leur santé et soulagerai leur souffrance. ". On ne précise donc pas quels patients. Pour terminer, le serment dit " Je veillerai à ce que des convictions politiques ou philosophiques, des considérations de classes sociales, de race, d’ethnie, de nation, de s.langue, de genre, de préférences sexuelles, d’âge, de maladie ou de handicap, n’influence pas mon attitude envers mes patient ". Je crois que tout juriste pourrait dire que dans toutes ces différentes considérations, on pourrait aussi inclure " des choix hygiénistes ". Qu’on fait les médecins pendant des années lorsqu’ils allaient soigner des personnes qui souffraient de la lèpre ? Leur vie était en danger mais quelque part, cela fait partie des risques du métier. Je pense qu’un médecin doit se donner corps et âme pour ses patients. Je trouve que nous assistons à une dérive hygiéniste très dangereuse. "