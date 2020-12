Un match de la Ligue des Champions interrompu pour propos racistes : selon vous, où commence le racisme ?

Le match PSG – Basaksehir en Ligue des Champions a été interrompu hier, après 16 minutes de jeu, suite à un soupçon de propos racistes tenu par le 4è arbitre . Suite à une décision prise par l’arbitre - et remise en question par l’équipe turque - le 4è arbitre désigne un joueur en évoquant un " type noir ". Immédiatement, le camp parisien intervient et rétorque que si ça avait été un joueur blanc, l’arbitre n’aurait jamais précisé sa couleur de peau. Les deux équipes ont ensuite quitté le terrain et n’y sont jamais revenues. Le match reprendra aujourd’hui. De son côté, L’UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête.

"Il faut arrêter de banaliser certains termes..."

Giselle, une auditrice originaire de La Louvière, dans le Hainaut, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "À partir du moment où il y a d'autres possibilités de dénommer une personne, il faut utiliser la façon la plus respectueuse pour ce faire. En plus, on sait très bien que dans le football, il y a pas mal de problèmes de racisme... Il faut arrêter de banaliser certains termes ; il y a tout un contexte historique lié à la couleur de peau donc je ne me permettrais pas de le faire. On doit faire très attention à nos propos... Il faut être un minimum éduqué à l'Histoire, que ce soit pour les Africains ou les Européens, afin d'être conscient du contexte historique et se rendre compte des choses... Pour moi, c'est une question d'éducation et de respect."

Il faut connaître l'Histoire pour comprendre la lourdeur de certains propos...

Giselle poursuit en soulignant que tous les termes ne sont pas choquants pour autant : "Si on appelle quelqu'un "le blond", pour moi, ce n'est pas la même chose donc ce n'est pas choquant car à ce que je sache, les grands blonds n'ont pas été massacrés par le passé, ni considérés comme étant inférieurs aux grands roux ou aux grand bruns par exemple. Donc c'est tout à fait différent ! Et c'est facile de dire "ça ne me choque pas" quand on utilise le terme soi-même à l'encontre de quelqu'un d'autre mais il faudrait aussi se poser la question de savoir si l'autre personne est choquée d'être appelée de la sorte ! Il faut connaître l'Histoire pour comprendre la lourdeur de certains propos..."