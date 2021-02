Un magasin de skateboards utilise l’image du Roi Philippe pour faire sa pub, le discours du Roi y est parodié. C’est dans les journaux de Sudpresse qu’on découvre ce matin cette publicité où la vidéo du message du Roi adressé aux Belges lors du premier confinement a été parodiée dans un but promotionnel. Philippe y encourage les gens à se rendre dans ces magasins, ce sont les vraies images, la voix est modifiée sans tenter d’imiter. L’image du Roi utilisée pour une publicité, c’est acceptable ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

4 images Un magasin utilise l’image du Roi Philippe pour faire sa pub : est-ce acceptable ? © POOL FREDERIC ANDRIEU – BELGA

"Le Roi, on n’y touche pas"

Arlette, une auditrice originaire de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Utiliser l’image du Roi à des fins publicitaires me pose un gros problème. Je suis royaliste et j’aime beaucoup le Roi Philippe, contrairement à ses prédécesseurs. Depuis qu’il est monté sur le trône, j’ai l’impression qu’il est régulièrement sujet aux moqueries sans aucune raison apparente. Moi je trouve que c’est un homme intelligent, cultivé et empathique. Je n’aime pas du tout cette publicité, ce n’est pas un clin d’œil sympa, c’est monter le peuple contre son Roi et ça, je ne peux pas l’accepter. Les gens sont déjà assez remontés contre lui. Le Roi, on n’y touche pas, c’est tout."

4 images Un magasin utilise l’image du Roi Philippe pour faire sa pub : est-ce acceptable ? © JOHN THYS – BELGA

"Je pense que le Roi a de l’humour"

Du côté de Bastogne, Jean-Luc ne trouve pas cela choquant : "Il y a quelques années, je voyais des boîtes de biscuits avec des photos de la famille royale en décoration. C’est en accord avec le Palais, certes, mais je pense que concernant le magasin de skateboards, si on lui demandait son accord, il ne serait pas contre, je pense que le Roi a de l’humour. On peut rigoler, les Belges ont de l’humour. Le fait que son image soit utilisée à des fins commerciales ne me dérange pas du tout, que ce soit lui, des personnes politiques ou les célébrités, je pense qu’il n’y a pas de distinction à faire."

4 images Un magasin utilise l’image du Roi Philippe pour faire sa pub : est-ce acceptable ? © BENOIT DOPPAGNE – BELGA

"Il faudrait demander l’avis du Palais, parodie ou non"

Enfin, depuis Louvain-la-Neuve, Guy conclut le débat : "Personnellement, je dirais qu’on a besoin d’humour, c’est très important. Mais je me demande s’il n’y a pas de jurisprudence au sujet de l’utilisation de l’image du Roi à des fins publicitaires et commerciales. De l’humour, d’accord, mais ne va-t-on pas un peu trop loin ? C’est le côté commercial qui me pose problème. J’ai le sentiment que si on utilisait l’image d’autres personnalités sans autorisation, par exemple l’image de Vincent Kompagny, ça se terminerait par un procès. Je me demande si c’est vraiment autorisé sans accord de la personne concernée. Il faudrait demander l’avis du Palais, parodie ou non." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.