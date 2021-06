Un hommage national est-il une étape importante avant de reprendre une vie " normale " ?

Luc, un auditeur originaire de Charleroi, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il faut rendre hommage à toutes ces personnes qui sont décédées et en particulier pour soutenir les familles qui n’ont pas pu faire leur deuil correctement. Un ami d’enfance est décédé et ça a été très pénible pour moi. On a besoin d’une journée qui marque le coup pour les familles qui n’ont pas pu dire au revoir aux défunts ou les revoir une dernière fois. De plus, un soutien national ne serait pas de refus, tout en rendant hommage aussi aux personnes qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire."