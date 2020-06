Un enfant de 8 ans filmé au volant d'une voiture : "C'est risquer qu'il prenne la route seul" d'après Nathalie de Liège

La vidéo d’un enfant de 8 ans au volant d’une voiture sur un parking a suscité de nombreuses réactions. Ce sont les proches de l’enfant qui ont diffusé les images où on le voit conduire une Mini sans porter la ceinture. Dans ses éditions, Sudpresse précise ce matin que s'il s’agit d’un parking privé clôturé et sans libre accès, personne n’est en infraction.

Nathalie , une auditrice originaire de Liège , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Cet enfant a 8 ans, il a largement le temps d'apprendre à conduire donc pourquoi lui apprendre dès maintenant ? Ce n'est pas un bon apprentissage, chaque chose en son temps ! Apprendre à conduire se fait plus tard quand on a les capacités d'être responsable d'une voiture, d'être capable de tenir un volant et des pédales donc 8 ans, c'est beaucoup trop tôt. Imaginez si un jour, il veut aller voir un copain et qu'il vole les clés de ses parents et qu'il prend la route pour s'y rendre ? C'est tout à fait possible ce genre de situation puisque dans sa tête, il sait conduire puisqu'il l'a déjà fait ! Donc le risque est là."

"Ce garçon fait du sport automobile depuis qu'il a 4 ans"

Direction Pepinster, où Nora, la tante de l'enfant concerné par cette vidéo, témoigne : "Ce terrain est privé, personne ne peut y entrer. En plus de ça, il s'agit d'un petit garçon qui fait du sport automobile depuis l'âge de 4 ans, il fait également du quad et du karting et il n'était pas seul dans la voiture. Il n'y a pas beaucoup de différences entre une voiture et un kart ! Il peut déjà aller jusqu'à 90km/h en kart. Je pense que le danger est de la responsabilité des parents et de la famille qui l'entourent et ici, nous n'avons rien dit du tout, et nous n'avons jamais poussé qui que ce soit à faire pareil !"

Cet enfant est responsabilisé aux dangers de la route !

Nora tient à souligner que cela se fait dans un cadre privé et responsable : "À la base, ça devait rester dans un cercle privé et ça a d'ailleurs été posté sur Facebook dans un cadre privé. Cet enfant est bien suivi, il a toutes les mesures de protection nécessaires et ses parents sont responsables. Et je vous assure qu'il n'ira jamais sur la route avec une voiture parce qu'il est responsabilisé aux dangers de la route. Mais tous les enfants n'ont pas les capacités pour donc ce n'est pas à encourager, c'est propre à chaque enfant... Lui, il a un don et est responsable."