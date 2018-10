Un élève sur quatre sort illettré du secondaire... Comment est-ce possible ?

Chez nous, un élève sur quatre sort illettré du secondaire. Comment vous l’expliquez ?

Le constat est fait par l’association " Changement pour l’égalité " qui a analysé les chiffres de plusieurs enquêtes PISA : " L’école belge produit des illettrés depuis longtemps ". Un jeune sur quatre n’a pas un niveau de lecture suffisant et sera illettré pratique toute sa vie ce qui peut mener à la précarité dont il faudra cinq générations pour en sortir. Un élève sur quatre sort illettré du secondaire. Comment vous l’expliquez ?

Cécilia Locmant - Chargée de projets pour l'ASBL "Lire et Écrire" Communauté française: "Vous imaginez bien que quand on n'a pas l'accès à la lecture et l'écriture, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué de se débrouiller dans la vie quotidienne et plus globalement, en amont, on est privé de toute une série de droits démocratiques comme les droits culturels, sociaux, économiques et politiques. Par exemple, le 14 octobre, nous allons être amenés à voter aux élections communales, je vous laisse imaginer la difficulté pour une personne qui ne sait ni lire ni écrire la difficulté d'aller à voter. Pareil pour accéder à l'emploi, aux soins médicaux, culturels, prendre les transports en commun, lorsqu'on veut voyager, poursuivre ses enfants dans les devoirs? etc. C'est une série de discriminations en cascade qui touche une large série de domaines de la vie."