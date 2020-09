Un élève de 6 ans giflé par son prof de gym : une gifle à l'école, ça peut arriver ?

Saïd , un auditeur originaire de Laeken , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Bien sûr que ça peut arriver, je suis tout à fait du côté du professeur! Chacun pense comme il veut mais j'ai déjà remarqué que certaines fessées changent le comportement de certains enfants. Moi, j'ai connu les gifles et fessées à l'école et grâce à Dieu, je respecte la police, les personnes âgées, je laisse ma place dans le bus pour les anciens, etc. Si les parents n'éduquent pas leurs enfants, l'école doit malheureusement le faire. J'ai vu des enfants faire des crises à l'école, ce sont des enfants mal éduqués et tout de même défendus pas leurs parents ! L'éducation se fait à la maison et si pas, les professeurs doivent agir pour ne pas souffrir."

"J'ai giflé un élève quand j'étais enseignante"

Du côté de Waremme, en province de Liège, Marie-Claire a été enseignante et a donné une seule gifle en 35 ans de carrière à un élève : "J'ai eu une carrière merveilleuse... Mais dans mes débuts, il n'y avait pas encore la mixité, je ne donnais cours qu'à des garçons d'une quinzaine d'années et l'un d'entre eux mettait systématiquement le bazar. Je le laissais faire, j'essayais de contourner tout ça... Mais ce moment-là est arrivé... J'étais jeune, fougueuse et j'avais encore la forme et je le regrette mais ça a porté des bénéfices terribles. Ce jeune garçon était proche du renvoi et dès que j'ai eu donné cette claque, il s'est levé et je lui ai dit que j'avais fauté et qu'on devait aller chez le directeur. Mais au fur et à mesure qu'on se rendait chez le directeur, il s'est excusé et ne voulait pas y aller pour ne pas être renvoyé de l'école. Nous y sommes allés quand même et j'ai reconnu ma faute et après discussion, nous nous sommes tapés dans la main. J'ai ensuite aidé cet élève à se reprendre en main, je l'ai poussé à réussir et il a réussi son année! Je l'ai revu des années plus tard, il m'a remercié de lui avoir donné ce déclic... Je ne le referais pas mais ça aide à moins regretter..."