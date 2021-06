Un couple homosexuel raconte son parcours du combattant pour devenir papas

Christophe, un auditeur originaire de La Louvière, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "L’adoption, c’est beaucoup de papiers à remplir sans être sûr qu’on pourra réellement adopter. Avec mon compagnon, nous avons essayé mais on a vite abandonné, les documents prennent 8 mois à remplir et ensuite on est placé sur liste d’attente. De plus, les couples hétérosexuels sont prioritaires dans l’adoption. Nous avons voulu essayer la GPA (ndlr : gestation pour autrui) avec une connaissance, mais c’est aussi très compliqué car c’est à nous de trouver les ovules extérieurs et une mère porteuse sans rétribution financière."

Le système est très mal fait

"La personne s’est finalement désistée et nous cherchons pour essayer la GPA à l’étranger, mais c’est encore très cher. On s’était fixé un budget de 70.000 €, c’est comme un crédit hypothécaire, on a l’impression d’acheter un enfant… C’est dur à vivre. Pour des gens qui veulent fonder une famille comme tout le monde, ça ne devrait pas être si compliqué sachant qu’il y a tant d’enfants malheureux et des parents qui les abandonnent. Qu’on donne l’opportunité aux homosexuels d’adopter !"