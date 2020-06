Un chèque horeca de 250€ pour tous les travailleurs? Indécent selon Jean-Marc d'Oupeye

Les restaurateurs attendent avec impatience le Conseil National de Sécurité de demain, en espérant une reprise rapide de leurs activités. Pour aider le secteur, plusieurs mesures sont sur la table, notamment celle d’un chèque de 250€ dont chaque travailleur pourrait profiter pendant un an à partir de la date de relance. C'est ce qu'on peut lire dans La Libre ce matin. L’État doit payer votre prochain resto pour que vous y alliez ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"C'est le secteur de l'HoReCa qui doit être aidé!" Jean-Marc, un auditeur originaire d'Oupeye, en province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je pense que ce chèque ne fait que déplacer le problème parce qu'on tente d'inverser la tendance en se disant qu'on va motiver les gens à retourner au resto alors que le secteur qui en a besoin et qui est en train d'étouffer, c'est le secteur de l'HoReCa dans son ensemble et ce sont eux qui ont besoin de propositions claires et cohérentes pour avancer. C'est extrêmement malsain de proposer 250€! Pour Jean-Marc, cette proposition est malsaine voire indécente : "Soyons réalistes; les personnes qui allaient au resto avant cette crise sanitaire vont y retourner dès qu'elles le pourront ! La seule chose qui peut les freiner, ce sont les conditions dans lesquelles le secteur va devoir rouvrir mais ça ne va pas pousser les gens à y retourner pour autant, c'est une fausse bonne idée ! C'est le secteur lui-même qui doit être aidé ! C'est extrêmement malsain de proposer 250€ alors que pendant et après la crise, certains n'avaient pas cette somme et encore moins pour manger... Et maintenant, on fait cette proposition pour aller consommer ? C'est même indécent !'

"Il faut aider tous les secteurs!" On reste du côté de Liège où Hedwige est du même avis et témoigne : "On ferait bien de donner tout ce budget consacré à ces chèques aux gens dans le besoin ! Et ceux qui veulent aller au resto ont déjà les moyens d'y aller donc ce n'est pas ce chèque qui va les pousser à y retourner. Je pense que les gens qui ont perdu de l'argent vont plutôt faire des courses pour manger décemment et non claquer leur argent au restaurant alors qu'avec la même somme, ils peuvent faire 3-4 repas grâce à leurs courses. C'est une très mauvaise idée, plein de secteurs ont besoin d'aide ; il faut venir en aide à tout le monde et non pas qu'au secteur de l'HoReCa!"

