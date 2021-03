Un autotest avant d’aller au restaurant, ça vous convient ?

Marie-Claude , une auditrice originaire de Namur , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis d’accord pour utiliser les autotests, et pas seulement pour les restaurants. Je pense qu’il faut vraiment mettre ce système en plus et que les autotests soient peu onéreux. Il faut que le prix soit correct, par exemple le même prix qu’un dentifrice."

"Si vous ne vous sentez pas bien, vous faites un test et vous restez chez vous, c’est logique. Mais on ne doit pas obliger le client à passer un test avant d’aller au restaurant. C’est déjà compliqué dans l’Horeca pour l’instant, mais alors là on ne s’en sortira pas. "

Le débat se conclut à Tournai avec Marjorie : "Je travaille dans un restaurant depuis 21 ans et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire tester les gens, ils ne viendront pas sous cette condition, c’est certain. On a bien vu lorsqu’ils devaient compléter un papier avec leurs coordonnées pour le suivi Covid que ça ne convenait pas : les clients ne venaient plus ou alors ils râlaient. Ce n’est vraiment pas bon pour la reprise de l’Horeca. De plus, si on demande un autotest pour aller au restaurant, il faudra aussi le demander pour d’autres lieux, par exemple chez le dentiste, où on retire aussi son masque."

