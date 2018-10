Un ado a lancé son chien deux fois par la fenêtre... Depuis, il est menacé de mort

Sébastien De Jonge, directeur de l'ASBL " Sans Collier " : " On savait que cette vidéo allait susciter un émoi mais la priorité était d’abord de régler la situation. On n'avait pas suffisamment d’information pour pouvoir s’assurer que la personne à laquelle on pensait était bien l’auteur des faits et pour pouvoir monter un dossier. Il fallait recueillir des témoignages. En publiant cette vidéo on a obtenu 4 témoignages supplémentaires de proches qui ont reconnu soit le chien, soit la voix du jeune homme et qui nous ont permis en moins de 24 heures de sortir l’animal de la situation de danger dans laquelle il était. C'était aussi un choix de société. C’est important, aujourd’hui, que régulièrement la société fasse passer le message aux autorités publiques en disant " On n’est pas d’accord ", " On trouve ça révoltant ! ". Il faut agir pour que le bien-être animal devienne une préoccupation majoritaire des autorités publiques."

Il n'y a aucun doute possible, les vidéos sont bien réelles insiste le patron de l'ASBL " Sans Collier " : " On a confirmation que les faits ont bien été commis. Le chef de corps l'a confirmé et l'expertise qui a été faite sur place aussi. Ce sont des vidéos réelles qui n'ont pas été faites dans le but de faire le buzz médiatique puisque l’auteur des faits, à la base, ne les a partagées qu’en privé dans une conversation sur Instagram. Ensuite, les vidéos ont commencé à fuiter. "

L'ASBL se constitue partie civile

L'association suit l'affaire de très près précise Sébastien De Jonge : "On va se constituer partie civile. C’est à la justice de faire son travail. Il va y avoir des devoirs d'enquête réalisés par les autorités et, on l’espère, des poursuites par le Parquet et par l’ASBL."

Par rapport aux réactions parfois très violentes, le directeur appelle à l'apaisement : " On condamne les menaces. Ça n'apporte rien au débat. On peut les comprendre mais on les condamne et on garantit qu’on fera tout pour aller le plus loin possible dans les poursuites judiciaires. On a d’ailleurs mis en place une série de modération sur notre page pour limiter la propagation du nom de l’individu et pour garantir la présomption d'innocence, même si on sait que c’est lui."

Au niveau santé, les chiens vont bien assure Sébastien de Jonge. Toutefois, ils sont traumatisés psychologiquement puisque que les animaux étaient battus depuis plusieurs années.