Typh Barrow témoigne : Elle est la dernière artiste a avoir chanté aux côtés de Maurane...

La nouvelle bouleverse la Belgique ce matin : Maurane vient de s’éteindre à 57 ans.

Maurane, qui s’était fait connaître en 1979 en participant au spectacle " Brel en mille temps ", a chanté pour la dernière fois ce dimanche soir sur la place des Palais à Bruxelles dans un concert hommage à Jacques Brel après être remontée pour la première fois sur scène depuis deux ans jeudi dernier aux côtés de Typh Barrow. (EXTRAIT) Hier soir vers 20h, Maurane a été retrouvée inanimée dans son lit, la chanteuse s’est éteinte à 57 ans… Ce matin, c’est toute la Belgique qui est touchée par la nouvelle. Quel souvenir garderez-vous de Maurane ?

Typh Barrow est la dernière à avoir chanté avec Maurane lors de la fête de l'Iris dimanche passé. Elle était très émue avec nous ce matin : " J'en tremble encore. C'est un choc incroyable ! Il y a deux jours elle était souriante, positive, de bonne humeur, taquine comme on la connaît et avec cette immense envie de chanter. Il y a eu beaucoup d'émotion. Elle retrouvait son public qui l'avait tellement manqué, c'était un très beau moment ! Quand on est sorties de scène, on était tellement excitées et enthousiastes. Elle, parce qu'elle retrouvait son public et la scène, moi parce que j'ai eu cette chance immense de partager ce moment avec elle. C'est d'autant plus incompréhensible ".

Pour Typh Barrow, la chanteuse belge était stressée mais ce n'était pas un stress négatif : " Je ne pense pas que c'était un stress paralysant mais juste le trac qui touche toutes les grandes chanteuses comme elle. Après deux ans d'absence, j'imagine aussi à quel point ça ne doit pas être facile pour elle de se remettre à fouler les scènes qui sont toujours des moments stressants malgré tout pour un artiste. Mais ce n'était pas un stress négatif. D'ailleurs, j'avais du mal à la croire parce qu'elle était tellement cool et souriante. Je la regardais et je lui disais que je ne la croyais pas. Que c'était moi qui étais en train de me décomposer parce que j'allais chanter avec elle. Et puis, il suffisait qu'elle ouvre la bouche et elle nous a tous hypnotisé et emporté ".

Ce matin, Typh Barrow rejoint les témoignages des auditeurs : " C'était une belle personne. Et j'ajouterais qu'elle était entière avec une très belle âme. Une voix à l'image de son âme. Pour moi, Maurane est incontestablement l'une des plus grandes voix de la chanson française, c'est certain. En plus d'être une grande technicienne de la musique. Elle avait un sens de l'harmonie, de l'impro et une oreille absolue. Bref, j'en garde vraiment que du positif ".