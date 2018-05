Travaux à Beez sur la E411 : pourquoi la vitesse est-elle limitée à seulement 50 km/h sur les deux bandes ?

Les travaux à hauteur de Beez sur la E411 ont provoqué de gros soucis de circulation hier. Des automobilistes et Touring dénoncent la limite de vitesse fixée à 50 km/h dans ces travaux alors que la circulation se fait sur une double bande sécurisée et que dans de telles circonstances, en Suisse par exemple, la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon le porte-parole de Touring, une vitesse trop basse n’est respectée qu’en cas de présence d’un radar ce qui pousse les automobilistes à freiner et génère encore plus d’embouteillages et un risque d’accidents. Dans les travaux à hauteur de Beez sur la E411, pourquoi la vitesse est-elle limitée à seulement 50 km/h alors que la circulation se fait sur une double bande sécurisée ?

Pourquoi 50km/h ?

Héloïse Winandy, porte-parole de Sofico, nous explique les raisons de cette limitation de vitesse : "Ici, les deux bandes qui sont maintenues à 50km/h se trouvent en fait du côté des voies où nous allons entamer le chantier donc sur les voies en direction de Bruxelles, nous allons travailler là-bas jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a deux bandes maintenues du côté du chantier mais à partir du 18 donc ce vendredi, il n'y aura plus qu'une seule voie qui va longer la zone du chantier et qui permettra d'ailleurs aux usagers d'emprunter les différentes sorties (Bouge, Champion et l'échangeur de Daussoulx). La voie de gauche, elle, sera basculée à contre sens et la vitesse y sera augmentée à 70km/h. Alors pourquoi 50km/h? Car comme je vous l'ai dit, nous sommes côté chantier donc il en va de la sécurité à la fois des usagers et des ouvriers parce qu'il y aura aussi énormément d'entrées et de sorties de véhicules et de camions utilisés dans le cadre de travaux et pour une question de cohérence, nous avons limité les deux voies à une vitesse de 50km/h. La philosophie du chantier est de maintenir deux bandes dans chaque sens. Donc vers Bruxelles, une voie sera maintenue du côté du chantier et limitée à 50km/h et l'autre bande, située le plus à gauche, sera basculée à contre sens sur les voies qui vont habituellement vers le Luxembourg."