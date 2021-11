Mélissa qui a des cheveux crépus n’oserait pas aller à un entretien d’embauche avec ses cheveux naturels. Sur RTBF. be, elle raconte qu’elle assume difficilement de sortir de chez elle avec ses cheveux au naturel. Pour appuyer ces propos, la présidente d’un comité de femmes pour l’égalité, la justice et l’équité raciale explique que certains employeurs demandent que les employés noirs ou africains n’aient pas les cheveux naturels, il leur est demandé d’être plus soignés, plus présentables. Une autre femme dit que globalement, ce sont les cheveux bouclés qui sont mal vus, parfois même critiqués par les coiffeurs.

Tout le monde ne peut pas être coiffé comme il en a envie ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…