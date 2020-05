Tonia de Molenbeek : "J'ai des masques en tissu mais je vais acheter une boîte de chirurgicaux par sécurité !"

"Ils ne devraient être vendus qu'en pharmacie !"

Direction Eupen où Marie-Claire, elle, passera son tour : "Je n'irai pas en acheter, je les fais moi-même ! J'ai une formation de couturière, j'en ai fait pour des amis et la famille, je les réalise avec une ouverture pour mettre des filtres et ça fonctionne très bien. C'est comme avec le papier toilette ; les gens deviennent fous et paniquent alors qu'il n'y a absolument pas besoin si on est équipé et si on garde ses distances, il ne doit pas y avoir de problème. On aurait dû les garder pour le personnel médical et ne les vendre que dans les pharmacies mais uniquement aux professionnels."