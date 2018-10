Tommy Scholtès : " Avec un enfant, il y a un comportement sans ambiguïté à avoir "

Après deux ans, ça y est, tous les prêtres de l’Église catholique en Belgique ont suivi une formation contre la pédophilie. Maintenant, vous êtes rassurés ?

C’est une info à lire dans les éditions de Sudpresse. Après les différents scandales de pédophilie au sein de l’Église catholique en Belgique, il a été décidé de faire suivre une formation obligatoire aux 2000 prêtres du pays. Cette formation, qui dure une journée, apprend aux membres de l’Église, entre autres choses, ce qu’est un abus sexuel. Un fascicule est également distribué et on peut y lire qu’il y a certains gestes à éviter parce qu’ils pourraient être mal interprétés comme le fait de serrer un enfant dans ses bras. Il ne faut pas non plus dormir avec un enfant ni l’aider à se laver ou s’habiller s’il en est capable seul. 2000 prêtres formés contre la pédophilie en Belgique, vous êtes rassurés ?

Tommy Scholtès, porte-parole des évêques de Belgique : " C’est une journée pendant laquelle des juristes, des psychologues, des assistants sociaux disent la gravité des choses qui ont pu être commises et qui pourraient encore exister. Dans le cadre de ce drame concernant la pédophilie, il a été demandé qu’il y ait une formation qui pourrait, effectivement, être donnée à tous pour que tout le monde prenne vraiment conscience de la gravité des choses. Il est important que les prêtres et les citoyens se rendent compte que, quand il y a un mal-être, un problème de sommeil, un problème d’équilibre dans la vie, on est plus fragile. Il faut pouvoir se prendre en charge, consulter éventuellement quelqu’un, un médecin, un psychologue, un psychiatre pour dire qu’on ne se sent pas bien et éviter que des choses aussi graves puissent encore se reproduire. "