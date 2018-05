Tom&Co dément la maltraitance animale dénoncée par le parti DierAnimal...

Comme le dénonce le parti DierAnimal, y a-t-il de la maltraitance envers les animaux dans les magasins Tom&Co où les employés devraient cacher en arrière-boutique ceux qui sont en mauvais état, sans appeler ensuite un vétérinaire ?

La directrice du parti DierAnimal fustige Tom&Co dans un communiqué se basant sur des témoignages d’anciens employés dans l’enseigne qui expliquent devoir arriver 20 minutes avant l’ouverture pour cacher les animaux malades dans un carton à l’arrière du magasin. Un employé devrait payer de sa poche s’il souhaite appeler un vétérinaire. Comme le dénonce le parti DierAnimal, y a-t-il de la maltraitance envers les animaux dans les magasins Tom&Co où les employés devraient cacher en arrière-boutique ceux qui sont en mauvais état, sans appeler ensuite un vétérinaire ?

Lionel Desclée, directeur général de Tom&Co : "Avant de répondre, je voudrais vraiment réagir parce que je suis choqué... Le bien-être animal est central chez Tom&Co et on ne tergiverse pas avec cela! Donc ces propos me choquent et choquent tout notre personnel. On a du personnel qui est passionné, qui aime les animaux par-dessus tout et c'est la raison pour laquelle on a réagi directement et je souhaite m'adresser à vous personnellement aujourd'hui et pas via un communiqué de presse ou un attaché de presse. C'est important de préciser qu'on respecte les lois et qu'on va au-delà du respect des lois, on a des procédures qui sont hyper strictes concernant le bien-être animal en magasin. On forme notre personnel de manière permanente ; cette année, 130 personnes sortiront d'une formation au bien-être animal de 60 heures donc la formation du personnel est au cœur de ce qu'on fait. Maintenant, on a 600 à 800 collaborateurs, on n'est pas à l'abri qu'une personne n'ait pas suivi les procédures, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine et c'est pour cela que, quand il y a des plaintes, on les vérifie systématiquement de manière à corriger ce qui doit éventuellement l'être. C'est la raison pour laquelle on encourage les gens à ne pas faire de plaintes anonymes mais à directement s'adresser à nous s'il y a des plaintes ou des soupçons de quelque nature que ce soit et nous réagirons évidemment directement face à ça."