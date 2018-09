Thierry Ney : " Les formations vers les métiers en pénurie, c'est une garantie "

Quatre jeunes Wallons sur six ne trouvent pas d’emploi après leurs études. Face à ce constat, le ministre wallon de l’Emploi propose de ne plus laisser le choix et d’obliger une formation pour un métier en pénurie. Imposer une formation, vous validez ?

Pour le ministre wallon de l’Emploi et de la Formation, qui s’exprime dans les éditions de Sudpresse aujourd’hui, les solutions pour les jeunes qui ne trouvent pas de travail après leurs études c’est d’arrêter avec la culture de l’excuse en se disant qu’ils ne font pas tel métier parce qu’ils pensent qu’il est pénible et ensuite, obliger à suivre une formation pour un métier en pénurie. Ce ne sera pas le travail d’une vie mais c’est un plus. Il faut donc être plus contraignant aujourd’hui parce que l’émancipation d’un jeune passe par le travail. Imposer une formation à un jeune qui cherche du travail, vous validez ?

Thierry Ney, directeur de la communication et porte-parole du Forem : " Entre l’année 2016 et l’année 2017, on voit que tous les taux d’insertion s’améliorent (que ce soit pour les personnes les moins diplômées ou pour les personnes diplômées). Le meilleur conseil qu’on peut donner aux jeunes, c’est d’abord de se former, ça leur permettra de trouver plus facilement un emploi et aussi de le garder plus aisément. "