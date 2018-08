Thierry De Smedt : critiquer violemment Stéphane Pauwels "est pratiqué un peu comme un jeu "

Depuis mercredi matin, Stéphane Pauwels est au cœur de l’actualité, fait la Une des journaux et est la cible de sévères critiques sur les réseaux sociaux à propos d’une affaire dans laquelle il est présumé innocent. Pourquoi dès lors y a-t-il tant de haine envers cet homme ? Au cœur d’une affaire dont l’enquête est en cours, Stéphane Pauwels est sous le feu des projecteurs depuis mercredi matin, lorsque son interpellation dans une affaire de vol avec violence a été rendue publique. Depuis cet instant, et sans cesse, Stéphane Pauwels est la cible de critiques parfois violentes sur les réseaux sociaux alors qu’il est à ce stade et comme l’ont rappelé ses avocats, présumé innocent. Pourquoi y a-t-il tant de haine envers Stéphane Pauwels ? Thierry De Smedt, professeur émérite de communication à l'UCL spécialisé dans l'éducation aux médias : "C’est pratiquement automatique. Chaque individu, chaque citoyen a droit au respect de sa vie privée et en matière de justice, ce sont des affaires qui sont en général traitées avec discrétion jusqu’au moment où il y a publicité d’un jugement. Évidemment, quand on est une vedette médiatique, qu’on construit sa carrière sur une certaine célébrité et qu’en plus, on travaille sur une chaîne de médias qui fait elle-même sa propre publicité en mettant en avant ses présentateurs, animateurs et journalistes comme des vedettes, petit à petit, on devient un personnage qui fait partie de la vie de pas mal de personnes et dont on aime commenter les aventures comme si c’était un héros de bandes-dessinées ou de films. Tout le monde se permet de donner son petit avis et d’en discuter. C’est un peu la rançon de la célébrité. ""

" C'est pratiqué un peu comme un jeu" Thierry De Smedt précise que de nombreuses personnes éprouvent un certain plaisir à se moquer du malheur de célébrité comme Stéphane Pauwels : " C’est pratiqué un peu comme un jeu. À un certain moment, ça ne va plus mais les réseaux sociaux ressemblent un peu à tous les bobards et racontars qu’on se raconte entre voisins et ça peut être très féroces et très méchants. Comme ce sont des réseaux sociaux, c’est plus facile, même quand on n’est pas dans le club, de trouver ces considérations qui manquent tout à fait de respect. "

À qui la faute ? Stéphane Pauwels, les différents médias et les réseaux sociaux font partie d'un système qui incite ce genre de réactions explique le professeur : " C’est un peu comme un accident d’autocar, c’est tout un système qui est en cause. Ici aussi, c’est un système qui se met chaque fois à fonctionner de la même façon. Aujourd’hui on parle aussi beaucoup de la lettre que l’avocat de Marc Dutroux a envoyé aux parents des victimes. C’est la même chose, c’est projeté sur la place publique et tout le monde peut s’en servir. C’est un système qui fonctionne comme ça et c’est vrai qu’un à certain moment, c’est un peu à chacun de faire un effort et se dire : " Attention, là on entre dans quelque chose qui relève de la vie privée, on n’est plus dans un grand jeu télévisé. "."