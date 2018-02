Thérèse : " La raison ? Le sexisme envers les hommes ! "

En Belgique, les hommes aident de moins en moins dans les tâches ménagères… S’ils étaient 48% à cuisiner ou s’occuper du linge en 2005, ils ne sont plus que 32,5% selon les derniers chiffres…

C’est Le Soir qui dévoile ces chiffres ce matin. Si dans certains domaines l’égalité hommes-femmes s’améliore, en ce qui concerne les tâches ménagères c’est loin d’être le cas… Les chiffres régressent. En 2005, 48% des hommes consacraient du temps quotidien à la cuisine ou au linge, ils ne sont plus que 32,5% selon les derniers chiffres disponibles… Alors que pour les femmes, le nombre est de 81% ! Parallèlement, on découvre que les hommes ont aujourd’hui plus de temps pour leurs loisirs… Pourquoi les hommes en font de moins en moins ?

Pourquoi les hommes en font de moins en moins ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Thérèse de Gerpinnes : " La raison ? C'est le sexisme et la domination que les hommes subissent dans le couple. Maintenant on se met en couple avec une homme uniquement pour son portefeuille. Aujourd'hui, il devient véritablement un objet. On ne le respecte pas comme on respecte les femmes. Pour moi, beaucoup d'hommes ne participent pas aux tâches ménagères parce qu'ils ne se prennent plus la tête en voyant l'injustice qu'ils subissent que ce soit en cas de divorce, en cas de séparation. C'est toujours la femme qui a tous les droits et c'est elle qui obtient constamment la garde des enfants. Quand le père pleure pour avoir ses enfants, la justice ne lui donne pas. Comment voulez-vous que les hommes avancent ? Si la femme est trop sexiste ou trop dominatrice, comment voulez-vous que l'homme intervienne ? ".