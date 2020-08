Thérèse à propos des gens qui contournent la règle pour voyager en zone rouge : "La perte financière est moins grave que la mort!"

Thérèse , une auditrice originaire de Loverval , est intervenue sur notre antenne à ce sujet : "Je donne raison à 100% au virologue ; il faut remettre ses vacances à plus tard ! La perte financière est moins grave que la mort ! Je viens de voir mon ami, qui était parti en Tunisie, passer quatre semaines dans le coma, j'étais traumatisée quand je l'ai revu ! Il faut bien se rendre compte que le virus tue ! Je suis dans tous mes états quand j'y repense... Les gens n'imaginent pas la situation, il faut le vivre pour le comprendre... Mon ami est dans un état horrible ; il ne sait même pas rester debout, il manque d'oxygène et ne peut pas s'exprimer comme il le voudrait... C'est terrible !"

Du côté de Molenbeek , Magali n'est pas du même avis et tentera le tout pour le tour pour partir en vacances : "Je cherche une solution pour mes vacances planifiées en octobre prochain en Tunisie dans le but d'absolument partir... Pour la simple et bonne raison que je constate que la Tunisie n'est pas très touchée par ce virus comparé à l’Espagne où il y a beaucoup de zones rouges et là, par contre, je peux y aller ! Ça n'a aucun sens ! En Tunisie, c'est safe mais je ne peux pas y aller ! Les voyages hors Europe depuis la France sont par contre autorisés, depuis la Hollande également donc je comprends ceux qui contournent les règles. Personnellement, je serais très sereine de partir en Tunisie."

"Je respecte les règles à la lettre..."

Enfin, direction Walhain, où Valérie témoigne : "Je fais partie des gens qui respectent les règles. J'étais aux Baléares la semaine passée et je devais y rester jusqu'au 29 mais entre-temps, nous avons appris que c'était passé en zone rouge, nous avons donc annulé la venue de mon mari et j'ai repris un autre billet d'avion pour revenir en Belgique. Il est important de dire que pas mal de Belges respectent les règles malgré l’impact financier conséquent. Je suis donc allée me faire tester hier, je suis enseignante et en quarantaine, et je referai un test lundi pour savoir si je peux retourner à l'école le 1er septembre. En tant que bons citoyens, on a décidé de le faire car il faut être responsable. Je comprends cependant les gens qui contournent la règle vu les pertes financières... Personnellement, je regrette quand même un peu d'avoir respecté les règles."

