Theo Francken veut faire payer les rapatriés d’Afghanistan

Theo Francken veut que certains Belges rapatriés d’Afghanistan paient une partie des frais. C’est dans les journaux de Sudpresse qu’il explique la raison de sa demande : il y avait depuis 5 ans un avis de voyage négatif vers l’Afghanistan, un appel à rentrer en urgence a été envoyé le 7 août et donc il serait normal de payer une partie de l’opération militaire. Il ajoute aussi que ceux qui ont reçu le statut de réfugié et qui sont retournés sur place en vacances sont en infraction, ils ne pouvaient pas retourner en Afghanistan.

Céline, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "La note doit être partagée. Les lois et les directives doivent être valables pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. Ça m’est arrivé l’année passée : je me suis rendue au Maroc pour affaires et Royal Air Maroc a changé mon billet retour in extremis au mois de mars pour ensuite l’annuler."

J’ai obtenu une place dans un vol de rapatriement pour lequel j’ai dû signer un document m’engageant à payer la note qu’on m’a envoyée par la suite

"Sur le coup, j’étais choquée, puis je me suis dit qu’il faut assumer son voyage, que ce soit dans n’importe quel pays. D’autant plus que lorsqu’on a le statut de réfugié, on est aidé par l’État belge et on reçoit des allocations dans le pays d’accueil, … Alors on n’a pas à retourner dans son pays, qu’importe la raison."