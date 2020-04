Témoignage : "Seuls ceux qui ont une seconde résidence à la Côte belge respecteront les mesures!"

Les bourgmestres des villes côtières n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’accès à la plage quand ce sera à nouveau autorisé. Certains plaident pour un pass limitant l’accès, d’autres veulent laisser la plage ouverte à tous. Dans quelles conditions voudrez-vous aller à la Côte belge ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission...

Faudra-t-il un pass pour aller à la Côte belge cet été ? - © DIRK WAEM - BELGA

"Il faut penser à la sécurité des habitants de la Côte belge" Une personne qui habite à la Côte belge a souhaité intervenir sous couvert de l'anonymat : "Non je ne veux pas accueillir de touristes belges dans les prochaines semaines. J'habite la commune de Middelkerke. Je ne vois pas quelqu'un arriver de Bruxelles ou de Wallonie chez nous avec un masque. Quand on vient à la Côte, c'est pour passer une bonne journée. Ici, il y a beaucoup de personnes âgées et nous faisons tous attention. Dans la rue, il y a toujours des gens qui ne mettent pas de masque. Si tout le monde débarque à Middelkerke, Ostende, Blankenberge... cela sera impossible de respecter la distanciation sociale". Les gens qui possèdent une seconde résidence sont responsables Cette personne souhaiterait qu'on rende l'accès à la mer en priorité à ceux qui ont une seconde résidence : "Je suis pour le fait que les secondes résidences reviennent parce que ce sont des gens qui sont responsables, des gens qui ont l'habitude. Ils arriveront à respecter les mesures parce que ce sont des gens bien et pas des gens qui viendront y passer seulement une journée. Le coronavirus tue et je suis d'accord que les commerçants doivent vivre, ils ont besoin de travailler mais il faut aussi penser aux gens qui habitent ici même si je peux comprendre que les gens de Bruxelles et des environs ont envie de venir se délasser à la mer".

Les mesures seront-elles respectées ? - © DIRK WAEM - BELGA

"Il faut définir des zones géographiques" Marc de Grâce-Hollogne propose une solution : "C'est logique que les bourgmestres ne soient pas d'accord mais la solution est très simple, il n'y a rien de chinois. Il suffit de tirer au sort. On donne accès à dix villages pendant une semaine et puis on change de patelin et de région la semaine suivante et ainsi de suite. Il faut définir des zones géographiques où l'on peut se rendre. De cette manière, il n'y aura pas des milliers de personnes en même temps à la Côte et en plus cela fera marcher les commerces".

Irez-vous à la Côte belge cet été ? - © DIRK WAEM - BELGA

"Les gens respecteront, ils ne voudront pas tomber malade" Evelyne de Boussu souhaitait répondre aux deux autres auditeurs : "Les zones géographiques je trouve ça un peu utopique. Quant à la résidence secondaire, je suis choquée. Je pense que les gens qui vont une seule journée à la mer respectent aussi les règles. Depuis le début de la pandémie, je vois plein de gens porter des masques, la distanciation sociale au niveau des magasins se fait automatiquement… Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas sur les plages". Les gens n'ont pas envie de mourir et apprendront par eux-mêmes les règles à suivre Pour Evelyne, il faut clairement réintroduire le respect et une certaine confiance : "Je pense qu'il faut commencer à faire confiance à l'humain qui a envie de se préserver de la maladie. Je pense que personne ne veut tomber malade. Je crois que les gens font attention et je pense que ça sera la même chose à la Côte belge. Il faudra faire respecter les règles mais la police et les agents communaux sont là pour ça. Je suis persuadée que les personnes seront respectueuses et que la gestion va se faire automatiquement. Les gens n'ont pas envie de mourir et vont apprendre par eux-mêmes ces règles". Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et vous donnons RDV du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et la Une pour trois nouveaux débats.