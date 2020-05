Témoignage : "Même si c'est interdit, je vais aller dans ma seconde résidence, on paie assez cher comme ça !"

"Je trouve ça ridicule de nous interdire d'y aller!"

Ingrid, une auditrice originaire de Seneffe, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve ça ridicule ! Certains bourgmestres peuvent rouvrir certains marchés en plein air, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas retourner dans notre résidence secondaire. On paie chaque année, on cotise tous les mois pour se payer ce petit plus ! Et si on va là-bas, ce n'est pas pour s'amuser ou aller dans les magasins mais c'est pour dire de pouvoir ranger, tondre et profiter de notre jardin comme on le fait ici."

Ingrid poursuit et conclut : "On n'a déjà pas pu en profiter à Pâques alors qu'on paye quand même plus de 3000€ par an ! On ne va pas là-bas pour du shopping, il n'y a aucun risque, on y va en voiture et une fois sur place, on reste dans notre résidence et on n'en sort que pour des achats alimentaires. Je vais donc prendre le risque et essayer de m'y rendre parce qu'on paie déjà assez cher comme ça que pour ne pas pouvoir en profiter."