Témoignage: "Les visites de 4 proches autorisées? Une 5e personne ne changera pas la donne!"

"Ça va être compliqué de faire un choix..."

Émilie, une auditrice originaire de Woluwe-Saint-Lambert, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "En apprenant la nouvelle, j'étais à moitié satisfaite car dans mon cercle familial, ce n'est pas réalisable puisque nous sommes sept enfants ! Donc ça va être compliqué de demander à mes parents de faire un choix... Ce n'est juste pas faisable, d'autant plus qu'il y a 15 petits-enfants. Le gouvernement prend des décisions valables pour la majorité des Belges ; les cocons familiaux actuels se composent de 2 à 4 enfants donc c'est déjà applicable pour beaucoup, mais il faut prendre la mesure avec précaution. Si on est 5 enfants au lieu de 4, personne ne va contrôler ça !"

Les mesures sont bien fondées et je respecte les règles mais je ne pense pas qu'une personne en plus dans 30 mètres carrés va véritablement changer la donne...​​​​​

Notre auditrice nous explique son point de vue : "Les mesures sont bien fondées et je respecte les règles mais je ne pense pas qu'une personne en plus dans 30 mètres carrés va véritablement changer la donne... Le chiffre n'a pas été choisi au hasard ; c'est lié à une moyenne générale d'une famille belge. Mais je considère que si je respecte toutes les mesures, que je n'ai pas vu ma famille depuis deux mois, ce n'est pas une personne en plus qui va augmenter les risques, on sait que le virus est dangereux mais ce n'est pas pour une personne en plus ! Ils en appellent à la responsabilité de chacun, je ne suis pas folle, je respecte les règles mais je sais aussi prendre mes responsabilités dans la manière de respecter ces règles."