Témoignage anonyme d'un avocat : " Ce n'est pas de l'adrénaline pure mais de la provocation pure que de dire ça ! "

Si les avocats de Mehdi Nemmouche le défendent totalement gratuitement, c’est parce que c’est de l’adrénaline pure, qu’il n’y a rien de plus enivrant que d’être seul contre tous. Vous comprenez cette excitation ?

Le procès de l’attentat du Musée juif débute ce matin avec deux avocats pour défendre Mehdi Nemmouche. L’un d’eux, Maître Courtoy précise dans Sudpresse ce matin qu’il n’est pas payé, ni par son client, ni par l’ État et qu’il n’a pas besoin de publicité. Ce qui l’intéresse en tant qu’avocat, c’est que ce sera difficile, mais c’est ce qui l’excite. Il ajoute : " Mehdi Nemmouche, c’est de l’adrénaline pure, il n’y a rien de plus excitant que d’être seul contre tous. Il y a plus de 200 enquêteurs et je m’en fous, si je convaincs les douze mecs du jury, c’est gagné. C’est à la fois très difficile et gratifiant ". Vous comprenez cette excitation ?

Un avocat a souhaité intervenir sous couvert de l'anonymat sur notre antenne : "Je connais très bien ces avocats et suis moi-même avocat, on est de la même génération. Je crois qu'il y a deux choses à dire : la première est que le droit à la défense est un droit incontestable donc on évacue cette problématique là. Et la problématique des honoraires, on peut également l'évacuer parce qu'il m'est arrivé fréquemment pour certaines causes de défendre tout à fait gratuitement. Je pense que nous avons affaire à deux personnes dont la personnalité est extrêmement problématique... Ils ont déjà été les avocats de Dieudonné, ils ont fait la quenelle, et le plus paradoxal est que ce sont deux avocats dont la proximité avec l'extrême droite est avérée. Et systématiquement, ils jouent le jeu de défendre les personnes qui sont à l'opposé de leur conviction personnelle et cela me choque profondément."