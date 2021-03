Télétravail : est-ce encore tenable de travailler à distance ?

Frank , un auditeur originaire d’ Alost , en province de Flandre-Orientale, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour moi, le télétravail coince de tous les côtés mais surtout de la part des employés. Personnellement j’habite en campagne et quand je discute avec les voisins, beaucoup me disent qu’ils sont en train de travailler : "l’ordinateur tourne", alors qu’ils jardinent."

Du côté de Péruwelz, en province de Hainaut, Sabine aimerait continuer le télétravail : "Au début du confinement, nous faisions une tournante pour télétravailler. Maintenant, nous n’y avons plus droit et nous devons travailler à trois dans un petit bureau, alors que tout le reste du bâtiment est en télétravail. Mon service est censé être accessible au public, mais on ne peut pas recevoir et c’est en plus une période très calme pour l’instant. On ne comprend donc pas pourquoi on ne peut pas refaire une tournante."

Mon travail peut très bien être fait depuis chez moi, je n’ai pas besoin d’être sur place

"On a toujours très bien travaillé de chez nous, il n’y a pas de souci de productivité. Enfin, nous sommes quand même contents de venir, mais c’est injuste par rapport aux personnes qui sont restées un an sans aller au bureau. L’idéal serait de venir au bureau une fois ou deux par semaine et de télétravailler le reste du temps."