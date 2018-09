Taxer ceux qui roulent pendant les heures de pointe pour réduire les embouteillages

Pour réduire les embouteillages, il faut taxer ceux qui roulent aux heures de pointe. C’est la solution apportée par une étude de l’Université de Louvain. Vous êtes prêts à payer plus pour rouler aux heures de pointe ?

L’info est à lire dans L’Echo aujourd’hui. Une étude de la KU Leuven analyse les moyens de diminuer le trafic routier. Les chercheurs écartent la gratuité des transports en commun parce que selon eux, ça ne s’adresse qu’aux cyclistes et piétons actuels et il ne faut pas promouvoir la voiture électrique car elle poussera encore plus de monde à prendre le volant. La vraie solution se trouve dans une taxation de ceux qui roulent aux heures de pointe. Est-ce que vous êtes prêts à payer plus pour rouler aux heures de pointe ?

Benoît Godart, porte-parole de VIAS, l'Institut pour la Sécurité routière :" Si on veut résoudre les problèmes de mobilité actuels, ce n’est pas une solution qu’il faudra trouver, c’est plusieurs solutions, plusieurs pistes. Ce que les chercheurs proposent est très négatif. Ça veut dire que si vous vous déplacez à l’heure de pointe, vous serez taxé. Or on sait qu’il y a des gens qui doivent absolument commencer à 8h, que leur boulot l’exige et il y a aussi des gens qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas bien desservies par les transports en commun. Tous ces gens-là seront donc punis par rapport à d’autres qui ont plus de chance et qui peuvent éventuellement postposer de quelques instants, quelques heures leurs déplacements. "