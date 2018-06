Sylvie : " Il faut l'euthanasier parce que moralement ça n'ira plus "

Après avoir servi de ballon de football et passé 15 minutes dans un four à 200 degrés, un chat gravement blessé suit actuellement un lourd traitement pour survivre. Faut-il s’acharner à tout prix pour sauver un animal souffrant ?

L’histoire de Sprotje est racontée dans plusieurs quotidiens ce matin. C’est un petit chat de 10 mois qui a été utilisé comme ballon de football lors d’une fête entre jeunes dans la région de Courtai avant d’être enfourné 15 minutes à 200 degrés par un jeune reparti ensuite s’amuser. Alerté par l’odeur, un invité s’est rendu compte de la situation, a sorti le chat et l’a placé dans une cabine de douche. C’est seulement après 48h de souffrance que le chat a été emmené chez un vétérinaire. Ses coussinets sont complètement brûlés, il souffre de brûlures internes et est traité avec des anti-douleurs à la morphine. Son corps entier est recouvert de bandages qui permettent de maintenir une couche de miel sur sa peau. Un appel aux dons a été lancé pour couvrir les frais de soins, 10 000 euros avaient été récoltés hier soir. La question pour vous ce matin, faut-il s’acharner à tout prix pour sauver un animal souffrant ?

Pour Sylvie d’Ixelles, il ne faut pas s’acharner : " Moralement ça n’ira plus. Pour moi ce chat il faut l’euthanasier. J’ai cinq chats. J’en ai trouvé un dans une poubelle. Ça fait cinq ans qu’il est à côté de moi et il est toujours resté peureux. Je ne vis que pour mes chats et même avec tout mon amour, elle se cache tout le temps donc il y a un problème psychologique. Elle a dû être battue et c'est pour ça qu'elle se cache tout le temps. "