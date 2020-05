Sylvie de Nivelles : "Il faut laisser les gens accéder à leur seconde résidence pour prendre l'air!"

Des centaines de propriétaires mettent l’État en demeure ; ils veulent qu’on autorise l’accès à leur seconde résidence, ce qui n’est pas encore permis dans la deuxième phase de déconfinement. L’accès à une seconde résidence, c’est une priorité ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Je suis à la fois pour et contre..." Sylvie, une auditrice originaire de Nivelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis pour le fait d'autoriser ceux qui possèdent une maison ou un appartement à y retourner mais contre ceux qui possèdent une caravane car la majorité du temps, les douches et toilettes sont communes donc on ne peut pas respecter les mesures sanitaires ! Mais je pense que c'est important de laisser les gens avoir accès à leur seconde résidence pour prendre l'air." Les campeurs, c'est une autre mentalité ; ils vont chez l'un l'autre constamment et ça, c'est plus compliqué à gérer. Sylvie poursuit sur sa lancée : "Mais, concernant les caravanes, je suis contre car on ne pourra pas assurer la sécurité sanitaire dans les espaces en commun. Les campeurs, c'est une autre mentalité ; ils vont chez l'un l'autre constamment et ça, c'est plus compliqué à gérer. Mais laissez les gens, qui possèdent une maison ou un appartement et qui paient des taxes, retourner dans leur seconde résidence! Qu'ils soient là-bas ou ici, c'est pareil."

"Je comprends leur position..." De son côté, Béatrice de Sint-Pieters-Leeuw, témoigne : "Je peux comprendre leur position ; ils payent pas mal de taxes pour leur seconde résidence et ne peuvent pas y aller... Personnellement, je n'ai pas de seconde résidence mais je peux les comprendre. À partir du moment où les propriétaires retournent dans leur seconde résidence et continuent à respecter les mesures sanitaires, je ne vois pas la différence entre le fait de rester ici ou d'aller là-bas. Chacun doit prendre ses responsabilités et savoir s'il peut se déplacer ou non. Maintenant, si j'étais à leur place, je ferais preuve d'encore un peu de patience avant d'y retourner."

