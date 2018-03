Sylviane : " Les relations sexuelles oui mais les prêtres ne sont pas tous homosexuels ! "

Un escort boy, qui dit avoir eu des relations tarifées avec 34 prêtres, a transmis un rapport au Vatican avec des preuves, non pas pour accuser mais pour défendre la liberté sexuelle au sein de l’Église… Le soutenez-vous dans ce combat ?

Francesco Mangiacapra avait déjà publié un livre l’an dernier où il expliquait avoir eu des relations sexuelles avec des dizaines de prêtres qui le payaient en échange de son silence. Déçu du manque de réaction officielle de l’Église après la publication de son livre, il a réalisé un rapport de 1200 pages qui a été transmis au Vatican. Dans son rapport, des preuves de ce qu’il avance avec, entre autres, des photos de sexes qui lui ont été envoyées par des hommes d’Église via Whatsapp ou Telegram. Il explique dans La DH aujourd’hui que son but n’est pas d’en tirer un quelconque avantage mais simplement défendre la liberté sexuelle au sein de l’Église… Qu’il n’y ait plus d’incohérence entre ce qui se dit en public et ce qui se fait en privé… Le soutenez-vous dans ce combat ?

Pour Sylviane de Châtelet l'Église doit assouplir les règles : " J’estime que l’Église devrait autoriser les prêtres à se marier. Il n’y aurait pas de problème. Qu’ils se marient avec un homme ou une femme, ça ne me regarde pas. Mais au moins, ce serait clair pour tout le monde. Il n’y aurait pas toutes ces choses qui sont en train de détruire l’image que l’on a de l’Église. Ça ne me choque pas qu’un prêtre se marie, les pasteurs se marient bien et les orthodoxes aussi. Je ne vois pas pourquoi les prêtres catholiques ne peuvent pas se marier mais apparemment, ici, nous sommes encore un peu arriérés. Et ça ne change rien dans ma foi. "

Ce qui dérange Sylviane, c'est que l'escort boy défend juste sa cause : " L’escort boy ne dévoile pas la liberté sexuelle des prêtres, il est en train de défendre sa tartine en revendiquant son homosexualité. Or tous les prêtres ne sont pas homosexuels ! Il parle pour lui ! C’est un homosexuel, il défend le fait d’avoir des relations sexuelles dans l’Église mais il parle en son nom à lui, il ne parle pas au nom de tout le monde. Il ne défend pas la liberté de ceux qui ont des relations sexuelles avec des femmes. S’il parle au nom de tous les prêtres qui ont le droit d’avoir une relation sexuelle, je suis d’accord. "