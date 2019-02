Sylvia : " Bien sûr qu'il faut l'exclure... Je suis même pour l'euthanasie ! "

À Lobbes, un Am-Staff agressif envers les autres chiens a été interdit de territoire et remis à l’adoption ce qui a forcé sa propriétaire à s’en séparer. S’il est agressif envers d’autres animaux, il faut exclure un chien de la commune ?

Nadine n’a pas eu d’autre choix que de se séparer de son chien suite à la décision prise par le bourgmestre de Lobbes dans la région de Charleroi. Il y a quelques mois, l’Am-Staff de Nadine avait quitté son jardin et mordu mortellement un chien du voisinage. Suite à cela, le comportement du chien a été analysé et il en ressort qu’il n’est agressif qu’avec les autres chiens. Depuis le jardin a été aménagé et sécurisé pour que l’animal ne s’enfuie plus mais, malgré tout, si l’euthanasie a été écartée, il a tout de même été interdit de rester sur le territoire de la commune. Il est actuellement en attente d’adoption à la SPA de Charleroi et ne pourra pas être adopté par un autre habitant de Lobbes.

S’il est agressif, il faut exclure un chien de la commune ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Sylvia de Marcinelle il fallait prendre des mesures : " Bien sûr qu'il faut l'exclure et je suis même pour l'euthanasie parce que le jour où il va s'attaquer à un enfant, on va faire quoi ? J'ai un Berger allemand, il était agressif envers les autres animaux, je l'ai éduqué de manière à ce qu'il accepte les autres animaux, la preuve j'ai accueilli un chat et il s'entend super bien avec. Quand on sort à l'extérieur, il porte sa muselière c'est obligatoire. C'est une loi qui est passée pour les chiens molosses et si ce chien a réussi à agresser un autre chien, c'est qu'il ne portait pas la muselière. Il sera tôt ou tard agressif vis-à-vis d'un être humain que ça soit un bébé, un enfant ou un adulte ".

Un avis partagé par Sonia de Nivelles : "Il faut l'exclure définitivement. Il ne devrait plus y avoir d'American-Staff nulle part. C'est dommage que l'euthanasie a été écartée. Ce sont des chiens agressifs. En revanche, pour Chrsitelle de Frasnes-lez-Anvaing, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier : " Il ne fallait pas l'exclure de la commune. Le Staff n'est pas plus méchant qu'un autre chien même s'il en a agressé un autre. Il s'agit d'un chien caractériel. Ce chien n'est pas agressif envers les humains".

