Sylvain : " Je suis chrétien et je suis pour ! "

Supprimer des jours fériés chrétiens pour les attribuer à des fêtes d’autres religions pour montrer une ouverture aux autres et restaurer le vivre ensemble : c’est la proposition d’une chrétienne, juriste, enseignante, mère de famille dans La Libre Belgique. Chaque jour dans La Libre Belgique, on découvre le développement d’une opinion. Aujourd’hui, celle d’une chrétienne, juriste, enseignante, mère de famille. Comme les jours fériés liés à une fête religieuse ne concernent que le christianisme et que certains ne font plus sens, aujourd’hui selon elle, pour montrer une ouverture aux autres, restaurer le vivre ensemble, il serait bon d’échanger des jours fériés. Par exemple en échanger deux comme le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte avec la fête de l’Aïd pour les musulmans et Rosh Hashana pour les juifs. Voulez-vous partager les jours fériés ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! " À ce propos, Sylvain de La Louvière est d'accord de partager ses jours fériés : " Je suis chrétien et je suis partant ! Et pas seulement avec les différentes religions confondues mais aussi avec la société, avec les congés liés à notre culture laïque, avec tout ce qui a trait à des congés et qui portent sur des valeurs. Je pense que cela serait une bonne chose de les partager. Les jours de congés que l'on partage n'ont pas d'importance. De tout façon, le jour de congé que l'on octroie, il est là et nous pouvons faire ce que nous voulons avec. Donc, si nous avons envie de fêter la naissance du Christ, la fête de l'Aïd ou même le droit à la liberté ou le droit des femmes, nous le ferons parce que c'est pareil. Je suis même prêt à aller partager ce moment avec l'autre. C'est ça vivre ensemble ! Mieux connaître l'autre, partager et non pas être en retrait, cloisonné chacun dans sa propre religion et culture. L'ouverture, c'est ça qu'il faut montrer à la société extérieure, à d'autres pays, que nous sommes capables de mieux vivre ensemble. Il faut faire des efforts de notre côté, pouvoir perdre quelque chose pour en recevoir d'autres ".

" Les personnes qui sont contre, ils sont trop religieux ! " " La plupart des gens sont religieux et ne sont pas du tout croyants. Les personnes qui sont contre sont trop religieux. Ils sont attachés à des cultures ancestrales. Avant notre culture et avant notre patrimoine, il y avait aussi autre chose. Ce qui signifie que la société a évoluée vers quelque chose et ce quelque chose c'était, à l'époque, le christianisme, la culture judéo-chrétienne. Aujourd'hui, il faut évoluer avec son temps, avec les nouveaux enjeux de la société. À partir de ce moment-là, nous pouvons trouver un terrain d'entente. Mais si on discute sur la notion de partage, c'est que nous n'avons pas compris la notion de croyance, de foi ou de valeur. Nous devons être les premiers à faire cette proposition aux autres pays. Si nous sommes les premiers, ça sera le témoignage d'une société qui est moderne et qui montre ce qu'on peut attendre de la société mondiale. Il ne faut pas attendre que les autres le fasse. Au contraire, nous devons être les moteurs de cet engagement. Enfin, je crois que c'est quelque chose de bien, pour le bien-être commun et c'est pour cette raison que nous ne devons pas attendre les autres et avancer ".

La religion, un débat compliqué ? Pour Sylvain, la religion a toujours été un débat compliqué : " La religion a toujours créé des petits soucis. C'est toujours difficile de les allier avec la politqiue. C'est pour ça qu'il est important de séparer la politique de l'Etat. Mais, il faut toujours garder, en tant que croyant ou en tant que religieux, un attrait à l'obéissance civile, à ce que la société nous propose et à lui faire confiance. Sinon, nous n'avonçons plus et nous sommes toujours méfiants par rapport à ce que la société, la politique propose et notre pays vivra continuellement dans des conflits. Je crois qu'il y a suffisamment de gens intelligents dans notre pays que pour avoir des bonnes idées et, quand elles sont bonnes, il faut les souligner et les valoriser ! "