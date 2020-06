Supprimer les statues de Léopold II ? Il ne faut pas regarder un monument sans lire son histoire pour Jacques d'Aywaille

"Ce sujet est interpellant..."

Jacques, un auditeur originaire d'Aywaille, est intervenu sur notre antenne à ce sujet : "Je suis issu de l'immigration et professeur d'histoire donc ce sujet m'interpelle... Il est d'ailleurs débattu dès la 4ème secondaire dans les écoles, cela fait partie du programme depuis 3-4 ans. Personnellement, je suis mitigé... Certaines peuvent rester, d'autres pas. Si Léopold II n'avait pas été là, il n'y aurait plus de Belgique parce qu'on était terriblement menacé par la France notamment et comme on ne savait pas qui était l'ennemi, dans la tête de Léopold II, il fallait une colonie et lui, en haut de la chaîne, il n'a pas bien géré les choses au niveau du Congo. Et ça a été terrible mais est-ce qu'il faut pour autant déboulonner toutes les statues à son effigie ? Certaines rues portent des noms de nazis et n'ont pourtant jamais été changées..."

Il faut expliquer aux citoyens les bons et les mauvais côtés du règne de Léopold II

Plutôt que d'enlever ces statues de l'espace public, Jacques propose d'instruire les gens au sujet de Léopold II : "Il serait peut-être préférable de mettre un QR code sur le socle de chaque statue pour expliquer que Léopold II a certainement du sang sur les mains mais expliquer aussi les bons côtés de son règne. Les jeunes adorent les QR codes et il ne faut pas regarder un monument sans lire le texte ! N'oublions pas que Léopold II s'est battu pour que les enfants ne travaillent plus au fond des mines, il s'est battu pour que le syndicalisme existe, le suffrage universel pluraliste, c'est lui et le dimanche également. Il n'a pas fait que de mauvaises choses et il faut expliquer les deux côtés ! Cela fait 110 ans que ces statues sont là et elles doivent rester à leur place ; ce sont des faits culturels historiques mais avec de la pédagogie et des explications pour les citoyens, on pourra faire preuve de plus de compréhension."