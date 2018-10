Stéphane Thiery : " Il y a des contrôleurs mais le conducteur est le commandant de bord "

Pour avoir refusé l’accès à un passager sans titre de transport, un chauffeur des TEC a été tabassé à Bressoux. Est-ce au chauffeur de vérifier qui monte sans payer ?

Tout commence quand un chauffeur de bus des TEC refuse l’accès à un jeune qui ne dispose pas de titre de transport. Un peu plus tard, alors qu’il sort des toilettes au terminus à Bressoux, le chauffeur est attendu par le jeune rejoint par des amis. Il est alors tabassé à coups de bâton et menacé d’un couteau avant de retourner dans son bus pour appeler les secours. Le chauffeur qui a été emmené à l’hôpital souffre aujourd’hui de douleurs à la main et l’épaule. Est-ce au chauffeur de vérifier qui monte sans payer ?

Stéphane Thiery, directeur marketing et porte-parole du groupe TEC : " Il y a aussi des contrôleurs mais le conducteur est le commandant de bord de son bus, il est à l’entrée du bus. Quand on monte dans un bus ou un tram du groupe TEC, il faut valider son titre de transport à travers sa carte MOBIB. Pour cela, il faut aller à l’avant et passer devant le conducteur. Et ça, permet au conducteur de pouvoir voir, via le bruit du valideur et un petit écran , si la personne est en bon ordre de titre de transport. Si ce n'est pas le cas, il l'invite à prendre un billet de dépannage. Si la personne refuse, il va l’inviter à quitter le bus."