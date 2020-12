Stéphane Pauwels dénonce la médiatisation de son procès: y a-t-il des affaires trop médiatisées?

Aimé , un auditeur originaire de Mettet , dans la province de Namur, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "On médiatise trop ce genre de procès... Si jamais la personne est vraiment innocente, elle sera marquée à vie et donc condamnée avant même que le procès ne soit fini vu qu'elle aura été propulsée sur le devant de la scène pour des faits graves et elle aura été détruite publiquement ! Dans ce cas-ci par exemple, si Stéphane Pauwels était aimé par certaines personnes et détestés par d'autres, le doute restera quand même toujours dans la tête de tous ! Si ça m’arrivait, que je n'avais rien fait de mal et que l'affaire me concernant était médiatisée d'une telle façon, même si je ne suis pas condamné à la fin du jugement, je serais quand même détruit à vie ! Ce n'est pas possible une chose pareille ! Je trouve que pour quelqu'un qui n'a rien fait de mal, le moral est atteint à vie et c'est certain, la personne concernée par une telle affaire ne s'en remettra jamais... Et sa famille sera également détruite..."

"C'est le revers de la médaille..."

Direction Molenbeek à présent, dans la région de Bruxelles-Capitale, où Chantal ne partage pas cet avis et témoigne : "Lorsqu'il s'agit de personnalités publiques, c'est très certainement surmédiatisé mais quelque part, c'est aussi le revers de la médaille... C'est ce qui va avec la "gloire" et il faut l'accepter. Lorsqu'on rédige des articles positifs à leur égard, c'est le côté agréable pour eux : être reconnu, avoir une notoriété et les privilèges qui vont avec... Mais ils savent cela donc ils doivent aussi savoir que si ça grippe quelque part, le côté sombre va leur tomber sur le dos... Tout est lié ! En plus de ça, on le sait très bien : le public est avide de tout savoir au sujet des personnalités publiques, il y a d'ailleurs quelque chose d'assez malsain là-dedans..."

Il y a en quelque sorte une notion de double peine quand on est connu...

Chantal considère que ça fait partie des bons et mauvais côtés du métier même si ce n'est pas facile à gérer : "Personnellement, je suis attentive aux gros procès d'assises mais pas ceux qui concerne des personnalités publiques, ou alors je les suis de très loin ! Ici, Stéphane Pauwels, on l'aime ou on le déteste, c'est un sacré personnage avec une forte personnalité, qui ne pratique pas la langue de bois... Et même si c'est difficile pour lui, il doit assumer et faire avec la pression médiatique. Il y a en quelque sorte une notion de double peine quand on est connu : ça peut être très agréable quand tout baigne et à la fois, très difficile à supporter, on doit se sentir traquer quand on fait un pas de travers mais c'est le jeu et leur job !"

