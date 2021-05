Stéphane, à propos d’une proposition d’un label Clean Air Safe : "Il faut arrêter de vouloir tout aseptiser"

Et si un label vous informait de la qualité de l’air d’un établissement ? C’est ce que propose le label Clean Air Safe qui permettrait d’informer un client que l’espace dans lequel il rentre, magasin, restaurant, ou tout autre établissement, est équipé d’un système qui assure une bonne qualité de l’air et une sécurité par rapport entre autres au Covid. Le cofondateur qui s’exprime ce matin dans La Dh explique qu’aujourd’hui, chacun essaie de s’équiper comme il le peut, mais sans norme particulière, ce que propose de combler le label. Les clients seraient informés à l’extérieur par un logo et un QR code qui permettrait d’avoir les informations sur le système mis en place.

Stéphane , un auditeur originaire de Ramegnies , dans la province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Lorsqu’on ouvre la porte d’un établissement, il y a déjà énormément d’air extérieur qui rentre et qui renouvelle l’espace. Dans les restaurants, on ne le voit pas forcément, mais les hottes dans les cuisines brassent également beaucoup d’air. Pour moi, ce n’est pas utile d’installer un système assurant une bonne qualité de l’air, ce n’est qu’un moyen de faire investir les gens dans des frais inutiles. Si le restaurant est propre, l’air le sera aussi. Il faut arrêter de vouloir tout aseptiser et nous laisser faire nos anticorps. Sinon, on risque de développer d’autres maladies."

Enfin, à Chassepierre, dans la province de Luxembourg, Luc ne sera pas plus rassuré non plus : " Je pense que l’aération des locaux le matin et entre les deux services suffit amplement pour renouveler l’air dans l’établissement. On pourrait peut-être en installer dans des grandes surfaces, où il y a énormément de population et où on n’a pas forcément l’occasion de nettoyer l’établissement deux fois par jour. Je ne m’inquiète pas de la qualité de l’air quand je sors, je fais confiance aux restaurateurs et pour moi, la propreté de l’établissement garantit la qualité de l’air."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.