Spéciale "CVQLD" : Le deuil et l'HoReCa - les experts ont répondu à vos questions

"La famille doit trouver par elle-même des astuces, des moyens de pallier au confinement et à l'isolement. Elles doivent imaginer ou réinventer des rituels car ils sont là pour encadrer le deuil. Si elles ne peuvent pas se rendre à l'enterrement, elles peuvent par exemple allumer une bougie au moment de la crémation. Elles peuvent aussi penser à une musique qui les reliait à la personne décédée et la passer à un moment clé. Ou encore écrire des textes, faire dessiner les enfants, faire une deuxième cérémonie après le confinement. Cela peut avoir du sens puisque la cérémonie c'est rendre hommage au défunt et c'est un temps important dans le deuil".

Pour Amélie Javaux , psychologue à la clinique du deuil du CHR de la Citadelle à Liège et à la Clinique CHC MontLégia, le confinement complique le processus du deuil : "Dans le travail préparatif au deuil, la famille n'est plus autorisée à aller rendre visite autant qu'elle le souhaite et donc le travail de séparation est plus difficile pendant cette période de confinement. Les rituels sont également appauvris. Les familles sont démunies et seules avec leurs propres émotions et on doit essayer de penser à d'autres manières d'être ensemble et d'entourer l'endeuillé".

"Il y a le principe de la triangulation avec la personne relais. Une tierce personne qui pourra faire le lien entre les deux autres. Dans le cadre de l'auditrice dont la maman est en maison de repos et atteinte d'Alzheimer, la personne relais pourrait être un membre du personnel soignant. Cette personne peut faire le lien entre l'auditrice et sa maman, les unir et témoigner des moments que sa maman passe et de ce qu'elle exprime dans sa journée et inversément. Elle pourra aussi porter les messages de l'auditrice auprès d'elle".

"Le sentiment d'abandon c'est le sentiment d'avoir abandonné le défunt au moment du rituel parce qu'on ne peut pas être là comme on le voudrait. Ce sentiment amène un sentiment de culpabilité. C'est normal en cette période difficile et il n'y a pas grand chose à faire avec les émotions à part les vivre ! Dans le deuil, il y a le lien à l'autre. Le deuil c'est le détachement du lien qu'on avait avec celui qui est décédé. C'est ce qu'on tente de remettre en place maintenant que ce soit à travers la prière ou la pensée".

"Cela dépend des familles. Pour certaines, c'est intéressant de pouvoir visualiser à distance ce qu'il se passe, de pouvoir reconnaître le défunt, ce qui est entrain de se passer dans cette première étape de choc, de sidération et de pouvoir réaliser ce qu'on vit. Participer à l'enterrement, c'est concrétiser la mort et lorsqu'on ne peut pas s'y rendre, voir des photos ou des vidéos de ce qui s'y passe permet de rendre cela réel. Nous pouvons aussi faire l'inverse. La famille du défunt pourrait envoyer des textes et des photos d'elle pour être présente autrement comme symboliser leur présence par le biais de photos ou autres".

"Les personnes endeuillées ont besoin d'en parler, d'avoir un espace pour vider leur chagrin, pour vivre ce choc qu'elles ont reçu. C'est important de pouvoir rester en contact avec les personnes qui souffrent aujourd'hui du deuil dans le confinement. Le soutien est important et nous devons réinventer nos manières de se soutenir les uns les autres et ça passe par le virtuel comme les coups de téléphone".

Et l'HoReCa dans tout ça ?

Comment le secteur peut envisager l’avenir ? Comment maintenir une activité même minime dans les conditions actuelles ? Les clients sont-ils prêts à soutenir leurs adresses favorites ?

Ce vendredi dans "C’est vous qui le dites !", Philippe Limbourg, consultant en HoReCa, a répondu à toutes vos questions que vous soyez propriétaire d’un établissement, que vous travailliez dans le secteur ou que vous soyez client.

- Quelles solutions peuvent-être apportées au secteur en difficulté ?

"Le take away fonctionne chez pas mal de monde mais il faut avoir une visibilité, un réseau internet et une localisation qui permet de le faire. Faire du take away tout le temps, je ne pense pas que ça soit la solution. À l'inverse, le mois de mai se profile et, après la Saint-Valentin, la Fête des Mères est le deuxième plus gros jour généralement pour le secteur de l'HoReCa. Pourquoi ne pas préparer un menu à emporter pour la Fête des Mères ?"

- Faut-il que le secteur reprenne ?

"L'HoReCa représente des centaines de milliers de familles et ces gens me disent qu'il faut que ça redémarre. Les scénarios pessimistes parlent de la fin du mois d'août, début septembre mais moi je pense que si on ne veut pas un carnage social en Belgique, il faut que ça redémarre au plus tard en juillet mais qu'au mois de juin il y ait une réouverture partielle des activités de l'HoReCa. D'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas de réouverture avant l'été, nous allons avoir d'autres drames et le taux de décès va augmenter pour d'autres raisons que le coronavirus".