Souhaila : " Il ne faut pas interdire le voile car on a le choix au travail "

60% des écoles de promotion sociale interdisent le voile. Certains y voient un frein supplémentaire à l’intégration sur le marché de l’emploi. Y a-t-il un problème à porter le voile dans des classes d’adultes ?

L’information est à lire dans La DH. Actuellement, 60% des écoles de promotion sociale, donc à destination des adultes, interdisent le port du voile. Là où certains voient le respect d’un principe de neutralité dans l’enseignement, d’autres voient un frein supplémentaire à l’intégration sur le marché de l’emploi. Une étudiante témoigne, elle a suivi des cours pendant un an dans une école qui lui interdisait de porter son voile, elle a ensuite fait une dépression parce qu’on lui a enlevé une partie d’elle-même. Y a-t-il un problème à porter le voile dans des classes d’adultes ?

Souhaila de Charleroi est musulmane et porte le voile. Pour elle, le port du voile dans des classes d'adultes n'est pas un problème : " Les femmes qui sont mariées avec des personnes de nationalité belge et qui viennent du Maroc, Tunisie, Algérie, etc. n’ont pas nécessairement un diplôme mais parlent le français. Elles préfèrent aller en promotion sociale pour pouvoir continuer des études afin d’avoir un diplôme et pouvoir être sur le marché de l’emploi. À un moment donné, il faut avoir une certaine tolérance et pouvoir aller à l’école d’une quelconque manière. "

Pour Souhaila, à l'école, il faut laisser le choix aux étudiantes : " La promotion sociale est un établissement à part entière. Si on veut vraiment que les personnes ne restent pas au chômage et qu’elles puissent être actives, on ne peut pas leur interdire le port du voile. Il faut qu’elles puissent apprendre ou faire une remise à niveau de la langue française. Il y a plein d’emplois. Si un employeur lui dit qu’on ne l’accepte pas avec son voile, la personne est libre d’accepter cet emploi, d’accepter le règlement et retirer le voile ou de le refuser et d’aller chercher un autre employeur qui pourrait accepter son voile. "