Sophie Wilmès veut le retour des voyages non-essentiels : est-ce indispensable de voyager ?

Monique , une auditrice originaire de Vilvorde , dans le Brabant flamand, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je n’ai pas besoin de voyager, je veux avant tout réduire le nombre de variants du virus en Belgique. Nous avons bien vu que les personnes qui rentrent de voyage ne font pas attention, elles ne passent pas passer de test et reviennent avec le virus. La seule solution est que tout le monde reste chez soi. On attendra le temps qu’il faudra : un an, même dix ans s’il le faut, sans voyager !"

Direction Jodoigne , dans le Brabant wallon, où Frédéric nous fait part de sa réflexion : "Je pense que reprendre les voyages, c’est le début de la liberté. Il faut absolument autoriser les voyages non-essentiels, et si c’est l’Europe qui demande que ce soit fait avant d’ouvrir les autres secteurs, alors faisons comme ça. Nous pourrons ensuite rouvrir l’Horeca, même si je pense que les restaurateurs devraient passer avant les voyages. Nous connaissons tous les gestes barrières maintenant, il est temps de prendre nos responsabilités et de nous rendre notre liberté."

Le débat se termine avec Stéphane de Nivelles : "Je peux comprendre que les voyages sont importants pour beaucoup de personnes, mais je vois le problème sous un autre angle. Si tout le monde part à l’étranger en vacances, comment allons-nous relancer l’économie de notre pays ? Nous ne pouvons pas concurrencer des pays comme la Grèce, l’Espagne ou l’Italie. Il vaut mieux s’occuper de son propre pays avant d’ouvrir les frontières vers l’étranger. Je ne sais pas si c’est faisable, mais je pense qu’on pourrait ouvrir les restaurants en Belgique un certain nombre d’heures par jour et voir l’évolution du virus. Si tout se passe bien, on pourra les ouvrir plus longtemps, jusqu’à la reprise totale aux horaires habituels. Quand cette étape sera passée, on pourra voir pour les voyages non-essentiels."

