Sophie : " Je pense qu'il y en a beaucoup qui exagèrent ! "

Trois femmes sur quatre victimes de violence durant leur accouchement, c’est exagéré selon le chef du service d’obstétrique des Cliniques Saint-Luc, ce n’est pas un groupe représentatif qui a été interrogé. Les violences obstétricales sont-elles si courantes que ça ?

Pierre Bernard est le chef du service d’obstétrique des Cliniques Saint-Luc et il revient ce matin dans La DH sur les chiffres concernant les violences obstétricales. Il a été dit que trois femmes sur quatre en étaient victimes durant leur accouchement mais pour lui, c’est basé sur un groupe non représentatif. Il explique que ce qui est ressenti comme de la violence, c’est en réalité certains actes qui sont mal vécus et que pour éviter ça, les futures mamans doivent désormais signer un formulaire de consentement éclairé.

Sophie de Chièvre, maman de deux enfants : " Je n'ai absolument pas connu la violence obstétricale. Les sages femmes étaient supers. La gynécologue était géniale. Je ne vois pas où ils vont chercher ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu deux accouchements sans péridurale mais, c'était mon choix. J'ai eu deux épisiotomies. La première fois, je me suis demandé ce que j'allais avoir, si ça allait faire mal. Franchement, absolument pas ! Ils le font pendant une contraction, à part le bruit qu'on entend, la douleur c'est 0. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui exagèrent sinon il y aurait beaucoup moins de sages femmes et de médecins qui recevraient des bouteilles de champagnes et autres cadeaux lorsque les parents quittent l'hôpital avec leurs enfants. Si c'était à ce point-là, je crois que les cadeaux seraient plutôt rares. Il y a effectivement des actes qui sont posés sans l'accord de la patiente, ça ce sont des erreurs médicales, ce n'est pas la même chose ".