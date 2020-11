Sophie d'Ans : "On vous demande juste de rester chez vous aux fêtes, c'est quand même pas si compliqué !"

"Il faut un minimum de respect pour le corps médical"

Sophie, une auditrice originaire d'Ans, en province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "On vient de fêter les 13 ans de ma fille, on a une grande famille, on est toujours très nombreux aux anniversaires et aux fêtes de fin d'année mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il était hors de question de rassembler nos proches ! Depuis le début de la crise, nous avons toujours suivi les règles à la lettre et avons pris la décision de nous protéger et de protéger notre entourage. Résultat : on a fêté l'anniversaire de ma fille à quatre, on a passé la journée avec de petites attentions comme des vidéos avec des messages de la famille et elle nous a dit que c'était un des meilleurs anniversaires de sa vie ! C'est tout à fait possible de trouver des alternatives et puis, il faut un minimum de respect pour le corps médical - ma belle-sœur est en unité Covid - il faut arrêter de penser à soi..."

Certes, ce n'est pas chouette de fêter Noël au travers d'un écran mais c'est aussi fêter Noël que de protéger les anciens et nos proches...

Sophie précise que Noël, c'est important pour elle mais qu'à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : "Personnellement, je fais Noël à fond chaque année, c'est le moment où j'aime retrouver ma famille mais cette année, on le fêtera à quatre, avec mon mari et mes enfants, et on retrouvera le reste de la famille plus tard... Certes, ce n'est pas chouette de fêter Noël au travers d'un écran mais c'est aussi fêter Noël que de protéger les anciens et nos proches... Partout en Belgique, des gens ont perdu des proches du Covid ou ont été atteints par la maladie... On vous demande juste de rester chez vous, on ne vous demande pas de prendre les armes et de partir au front, c'est quand même pas si compliqué !"