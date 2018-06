Sophie : " Ceux au chômage depuis longtemps n'ont pas le cerveau pour suivre une formation "

L’administrateur délégué de la FEB lance un message aux demandeurs d’emploi : " Ouvrez les yeux, il y a des opportunités. Quand il n’y a pas d’emploi, il faut oser changer de secteur ". C’est donc aussi simple que ça de trouver un boulot ?

C’est dans le journal Le Soir que Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, lance un message aux demandeurs d’emploi qu’il faut selon lui responsabiliser. " Ouvrez les yeux, il y a des opportunités qui se présentent, soyez ouverts à un autre secteur, à une autre fonction. Quand il n’y a pas d’emploi, il faut oser changer de secteur. " La question pour vous ce matin, est-ce donc aussi simple que ça de trouver un boulot ?

Sophie de Chièvres : " Une formation à 1€ de l’heure ne sert à rien. C’est vraiment occuper les chômeurs pour qu’ils ne s’ennuient pas. Ma fille a repris des études de jour pendant deux ans, elle a eu un diplôme à la fin et un travail. Maintenant son travail est remplacé par des ordinateurs. Elle reprend en septembre 2 ans d’étude où c’est carrément autre chose, dans un secteur qu’elle n’a jamais fait. Mais il faut le cerveau pour suivre les études. Ce qu’ils font au Forem à 1€ de l’heure, c’est pour la personne la plus bête possible ! Vous faites des trucs de jardinier, on vous apprend à repiquer une plante ! En quoi ça va vous donner du travail d’apprendre à repiquer une plante dans une pelouse ?! "

Pour Sophie, tout le monde n’a pas les capacités de suivre une formation : " Ce n’est pas celui qui est au chômage depuis 15 ans qui va retourner à l’école cinq jours sur sept ! Ils n’ont pas le cerveau, les études, ça s’oublie vite. Si on est au chômage trop longtemps, on n’a plus la manière d’étudier et on n’a plus l’envie. "

Les formations proposées pour avoir un diplôme et un travail ne sont pas des petites formations souligne Sophie : " Ce sont des formations de deux-trois ans, des masters. Celui qui s’est retrouvé en professionnel ne saura jamais faire un master, il faut rester honnête ! "