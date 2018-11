Soignies : Luc, un SDF de 67 ans, refuse l'aide du CPAS parce qu'il ne peut pas prendre son chien

Depuis un mois, Luc, 67 ans, vit dans une tente à Soignies. Le CPAS de la Ville explique que Luc détient le record du nombre d’heures passées à recevoir des propositions de logement qu’il a toutes refusées. Une proposition de logement du CPAS, ça se refuse ?

L’histoire de Luc est racontée dans La DH, ce matin. À 67 ans, il vit seul dans une tente à Soignies. Son espace était trop petit pour accueillir ses quelques affaires, ce qui a été constaté par une Sonégienne qui lui est venue en aide. Il dispose maintenant d’une tente pour protéger ses quelques biens et elle lui apporte trois repas par jours. D’autres personnes lui offrent des vêtements ou des couvertures pour résister aux températures actuelles. Le président du CPAS de Soignies commente la situation et explique que plusieurs propositions de logement ont été faites à Luc, qu’il les a toutes refusées, qu’il détient le record du nombre d’heures passées à recevoir des propositions de logement. Il ajoute que recevoir une aide, c’est aussi accepter des obligations et avoir la volonté de s’en sortir. Une proposition de logement du CPAS, ça se refuse ?

Hubert Dubois, président du CPAS de Soignies : " Ce sont des sujets difficiles à exposer au grand public parce que nous sommes tenus, au niveau du CPAS, au secret professionnel et au respect de la dignité de chaque personne en difficulté. Ce citoyen a connu une dérive très compliquée depuis plusieurs mois. Si la demande n’est pas volontaire par le demandeur, nous avons au niveau du CPAS de Soignies le pôle social avec des travailleurs sociaux qui approchent, qui rencontrent des personnes qui nous présentent des difficultés ou qui nous semblent être en difficulté. Ce qui était le cas avec ce monsieur. Différentes propositions ont été faites. Deux propositions ont été refusées, probablement parce que durant le mois de printemps et d’été, le problème du froid ne se présentait pas. Ce monsieur vit avec son chien et je peux comprendre son attachement à son animal de compagnie. Il y a eu des propositions faites en centre d’accueil le temps de trouver un logement adapté, c’est-à-dire un logement privatif. Le CPAS de Soignies ne gère que six logements de transit qui sont toujours occupés et il n’est pas question de mettre quelqu’un d’autre à la porte. Il n’y avait pas de logements libres à ce moment-là. "